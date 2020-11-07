Сегодня отмечают именины 1 мужское и 1 женское имя.

Православная церковь каждый день в году вспоминает некоторых святых, а названные их именами люди отмечают в этот день свои именины. Из списка именин можно выбрать имя для новорожденного. По давней традиции ребенка называют одним из имен святых, которых вспоминают в день рождения малыша.

Сегодня отмечают именины лишь 2 имени: 1 мужское и 1 женское.

Мужские именины 7 ноября

Валерий: от латинского родового имени Валериус - "быть сильным", "быть здоровым".

Женские именины 7 ноября

Матрена: произошло от латинского слова matrona - "матрона", "почтенная женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова