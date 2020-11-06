Сегодня празднуют День ангела 9 мужских имен.

В православии существует традиция отмечать именины, когда церковь почитает определенных святых, а их тезки праздную День ангела. Считается, что святые в свои именины оберегают людей, названных их именами.

Из церковного календаря также можно выбрать имя для ребенка. Тогда у него появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство. Новорожденного можно назвать именем святого, чьи именины совпадают с днем рождения малыша.

Сегодня отмечают свои именины 9 мужских имен. Имя для девочки можно выбрать из женских именин за прошлые дни: 5 ноября и 4 ноября.

Мужские имена 9 ноября

Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан.

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос, то есть "бессмертный".

Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "житель города Лаврент".

Алексей: образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Николай: происходит с древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Акакий: форма древнегреческого имени Акакиос, что переводится как "незлобивый".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень", "твердый".

Ираклий: образовано с древнегречееского имени Хераклейос - "принадлежит Гераклу".

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Автор: Екатерина Пулатова