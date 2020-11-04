Православная церковь имеет давнюю традицию посвящать каждый день в году определенным именам выдающихся людей. Люди, названные именами святых, празднуют свои именины. Родители могут выбрать имя для ребенка из церковного календаря. Если назвать малыша в честь святого, который почитается в день его рождения, то у новорожденного появится свой Ангел-хранитель.
Сегодня отмечают свой День ангела обладатели 18 мужских и 3 женских имен.
Мужские именины 4 ноября
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Герман: происходит от латинского germanus - "близкий", "братский", "родной".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Захар: форма древнееврейского имени Зехарья "Господь вспомнил", "вспомянутый богом".
Максимилиан: произошло от латинского Maximus - "величайший".
Григорий: от древнегреческого григорео - "не спать", "быть бдительным".
Константин: от латинского слова constans - "стойкий", "постоянный".
Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "славный правитель".
Вольдемар: немецкий аналог имени Владимир.
Теодор: форма греческого имени Теодорос, в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Федор: современная форма имени Теодорос.
Иван: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостивый", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: польская и древнерусская формы имени Йоханан.
Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь 2020: когда красить волосы и делать стрижкуИраклий: образовано от древнегреческого имени Хераклейос, что значит "принадлежит Гераклу".
Александр: происходит от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".
Денис: образовано от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлжеит богу Дионису".
Павел: форма римского родового имени Паулюс, что означает "младший", "скромный".
Серафим: происходит от древнееврейского слова срафим - "огненный".
Женские именины 4 ноября
Анна: образовано от древнееврейского имени Ханна - "храбрость", "сила", "милость".
Гликерия: женская форма имени Гликерий, от древнегреческого Глюкериос - "сладкий".
Елизавета: форма древнееврейского имени Элишеба - "почитающая Бога".
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