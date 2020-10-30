Сегодня отмечают именины 7 мужских имен.

Православная церковь имеет традицию каждый день в году поминать выдающихся святых и великомучеников. Люди, названные их именами, отмечают свой День ангела. Родители могут выбрать имя для новорожденного из церковного календаря. Тогда ребенок получит свое небесное покровительство

Календарь именин от УНИАН подскажет как выбрать имя для ребенка и кого поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 30 октября

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".

Демьян: происходит от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от слова дамазо - "подчинять", "приручать".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "мужественный".

Леонтий: форма имени Леонтиос, от древнегреческого леонтейос - "львиный".

Антон: от римского родового имени Антониус, происходящее от древнегреческого слова антао - "встречаться", "бороться".

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Автор: Екатерина Пулатова