Сегодня отмечают именины 10 мужских и 3 женских имени.

Православная церковь традиционно каждый день вспоминает разных великомучеников и святых. Среди верующих принято выбирать имя для ребенка в честь одного из святых, которых почитают в его день рождения. Считает, что таким образом у ребенка появится Ангел-хранитель, который оберегает его от несчастий.

Сегодня свои именины празднуют 10 мужских и 3 женских имени. Список именин поможет выбрать имя для новорожденного и подскажет, кого стоит поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 2 ноября

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "подобный Богу".

Артем: от древнегреческого имени Артемиос, которое произошло от имени богини охоты Артемиды.

Герман: от латинского germanus - "родной", "братский".

Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас - "сын льва".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "младший", "скромный".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".

Иван: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн, то есть "помилованный Богом".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Александр: от древнегреческого имени Александрос: "защитник человека".

Женские именины 2 ноября

Арина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "покой", "спокойствие", "мир".

Ирина: от имени Эйрене.

Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова