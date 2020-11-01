Сегодня отмечают именины 6 мужских имен.

Православная церковь каждый день вспоминает некоторых святых и посвящает день памяти их имен. Среди верующих хорошей приметой считается назвать ребенка в честь одного из святых, которых почитают в день рождения малыша. Таким образом у новорожденного появится Ангел-хранитель, который защитит его от бед.

Также люди с именами святых в сегодня празднуют именины. Церковный календарь от УНИАН поможет выбрать имя для ребенка. Сегодня отмечают именины обладатели 6 мужских имен.

Мужские именины 1 ноября

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилован Богом".

Ян: польская и древнерусская формы имени Йоханан.

Леонтий: от древнегреческого слова леонтейос, что переводится как "львиный".

Феликс: происходит от латинского слова felix - "счастливый".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".

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Автор: Екатерина Пулатова