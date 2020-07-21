Астрологи составили топ-3 идеальных мужей по знаку Зодиака

Среди лучших мужей астрологи назвали Дев, Козерогов и Овнов.

Астрологи составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака.

Первое место они отдали мужчине-Деве, пишет MixNews.

1 место — Дева

Формулировка «хорошего понемногу» к Девам неприменима — у них столько положительных качеств, что даже странно. Мужья, рожденные под этим знаком, сделают все, чтобы их брак был удачен. Девы заботливые и любящие, они всегда поддержат, не предадут и вообще прямо-таки идеальны. Есть ли у них изъяны? Есть, а как же. Точнее, изъян. Муж Дева слишком добр к окружающим и, несмотря на то что самостоятелен в суждениях и решениях, может стать жертвой манипуляций. Так что не удивляйтесь, когда узнаете, что у этого прекрасного парня за плечами несколько неудачных браков.

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2 место — Козерог

Этот знак всем хорош. Красив, умен, остроумен, честен, добр и далее по списку. Собственно, и мужем он будет превосходным. Проблема в том, что Козероги не хотят жениться. Не хотят — и все. Поэтому вам, если вы сделали свой выбор, придется постараться, чтобы этот мужчина добровольно (все другие варианты плохо кончатся) взял вас в жены. Зато после свадьбы все будет, как в сказке. Единственное «но» — трудоголизм Козерогов: они слишком много, в ущерб семье, трудятся и часто бездарны в смысле умения развлекаться.

3 место — Овен

Непростой, но справедливый — эта краткая характеристика многое говорит об Овне. Рядом с ним женщина чувствует себя, как за каменной стеной, — Овен не предаст, не подведет, не обманет и позаботится. А еще он умеет быть настоящим другом. Правда, у этой идеальной конструкции есть пара-тройка нюансов. Овен, будучи преданным, честным и надежным, требует того же от партнерши. Он ревнив, нетерпим к любой лжи и очень упрям. Компромисс — совсем не его стихия. Женам Овнов нужно или быть стратегами, или во всем соглашаться с мужьями.

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