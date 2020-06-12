Астрологи назвали топ-3 худших мужей по знаку Зодиака

Связываясь со Львом, женщина должна понимать, что ей всегда придется мириться со вторым местом в жизни избранника.

Астрологи советуют держаться женщинам подальше от таких знаков Зодиака, потому что из них получаются худшие семьянины.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, чья жизнь этим летом развернется на 180 градусовМужчина-Овен способен быстро очаровать женщину, но жизнь с ним простой не будет. Овен является грубым и вспыльчивым человеком, в семейной жизни он может принять роль тирана, гордясь собственной неотесанностью. Овен не умеет вести переговоры, он считает, что всегда прав, хочет, чтобы все было по его правилам.

Лев

Связываясь со Львом, женщина должна понимать, что ей всегда придется мириться со вторым местом в жизни избранника. На первом месте у себя будет он сам. Льва мало интересует чужое мнение, он и сам отлично справляется с решениями. Кроме того, такому мужчине необходимо быть любимым, а женщине придется справляться самой… В такой паре комплименты и дифирамбы нужны ему.

Водолей

Мужчина, родившийся в созвездии Водолея, обожает быть независимым. В своем стремление обрести свободу он может вести себя как ребенок, быть капризным и вспыльчивым. Кроме того, Водолей является собственником, из-за чего возникает парадоксальная ситуация: ему можно гулять в свое удовольствие, а вам — нет. Женщине придется постоянно утешать и убеждать мужчину в своей верности. Он не терпит конкуренции, однако сам проводит много времени погруженным в себя.

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