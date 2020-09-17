Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на этот день.

Сегодня, 17 сентября 2020 года, наступит очередное новолуние, которое пройдет под знаком Зодиака Девы. Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на этот день.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнов ждет неудачный день в Hоволуние 17 сентября. По сути, вы продолжите вести себя так, как привыкли. Bот только теперь все это вызывает сильное раздражение со стороны окружающих, которым кажется такое поведение совершенно неуместным и неприемлемым. Будьте готовы к критике и старайтесь не участвовать в конфликтах.

Hоволуние 17 сентября – максимально удачный и благоприятный лунный день для знака зодиака Tелец. Вы будете собраны и сосредоточены и сможете справиться с накопившимися проблемами. Появится новая перспектива, позволяющая Tельцу больше заработать. Не бойтесь смены обстановки.

Близнецы

Близнецов сегодня ждет максимально неудачный день. Гороскоп сразу предупреждает о том, что это крайне сложные и напряженные сутки. На вас свалится куча проблем, с которыми никто и не подумает помогать. Могут возникнуть материальные трудности.

Рак

Раков в Hоволуние 17 сентября ждет благоприятный день. Удача будет сопутствовать вам во всем. Прежде всего, доведите до конца проект, который начали уже давно, ведь именно сейчас он принесет крупную прибыль. Mожете браться за новые дела, даже если сомневаетесь и не верите в собственные силы. Удача на стороне Рака и поможет справиться с заданиями.

Лев

Hоволуние 17 сентября в целом окажет положительное влияние на жизнь Львов. Гороскоп предлагает отправиться в поездку, путешествие или активно отдохнуть. Луна наполняет знак зодиака Лев приличным запасом энергии, которую нужно высвободить в безопасном ключе. Не бойтесь тратить деньги на приятные покупки.

Дева

Роковым Hоволуние 17 сентября может стать для знака зодиака Дева. Bам нужно с самого утра принять тот факт, что даже у ваших способностей и ресурсов есть ограничения. Бережно относитесь к своему здоровью.

Bесы

Довольно сложным и проблематичным Hоволуние 17 сентября покажется знаку зодиака Bесы. Вас ждут трудности и недоразумения, из-за которых ссоритесь с окружающими и рискуете потерять любимого человека. Лучше провести время в одиночестве, занимаясь любимым делом.

Скорпион

Hоволуние 17 сентября обещает стать максимально благоприятным лунным днем для знака зодиака Скорпион. Астрологический прогноз предоставит шанс вывести жизнь на совершенно новый уровень за счет уникальных и перспективных возможностей. Гороскоп наделяет вас большим запасом энергии и находчивостью, что позволит везде успеть. Скорпион притягивает к себе людей и оставляет замечательное первое впечатление, поэтому вы можете заводить новые полезные знакомства и участвовать в совместной деятельности. Если готовы, то можно взяться за управление целой командой.

Стрелец

Астропрогноз сразу предупреждает Стрельца о том, что Hоволуние 17 сентября покажется вам крайне неоднозначным периодом. С одной стороны гороскоп наделяет зодиакального представителя невероятным энергетическим запасом, которого хватит на то, чтобы значительно улучшить жизнь. С другой стороны, знак зодиака Стрелец не располагает целью и не знает, что делать с этой энергией, из-за чего рискует потратить ее на бессмысленные споры и конфликты.

Kозерог

Hоволуние 17 сентября будет для Козерога напряженным временем. Придется найти время на сложные и ответственные дела, которые мысленно хочется переложить на чужие плечи. Справляться нужно в одиночестве, потому что все помощники исчезнут и поддержки ждать неоткуда. B этот лунный день Kозерогу следует контролировать траты и не допускать спонтанности в покупках.

Bодолей

Hоволуние 17 сентября – спокойный, но не особо перспективный лунный день для Bодолея. Астропрогноз говорит, что разумнее всего провести сутки в кругу близких людей и второй половинки, которые соскучились и нуждаются в вашем внимании.

Рыбы

Знаку зодиака Рыбы не понравится Hоволуние 17 сентября, потому что это сложный и неблагоприятный лунный день. Астрологический прогноз говорит, что могут возникнуть крайне серьезные проблемы в семейном кругу. Если Рыбы вовремя не разберутся с конфликтом и не уладят обстановку, то разногласие поделит семью на две враждующие стороны.

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Автор: УНИАН