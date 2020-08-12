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Астрологи назвали самые пьющие знаки Зодиака

12:32, 12 августа 2020
Астрология
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Самые пьющие знаки Зодиака / фото ua.depositphotos.com

Среди них оказались Рыбы, передает slovofraza.

Овен

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Овны любят шумные вечеринки, поэтому и выпивки в их жизни не мало. При этом они никогда не признаются, что употребляют много алкоголя.

Рыбы

Рыбы не отстают от Овнов. Они также любят веселые компании и не против выпить какой-то вкусный коктейль, а то и не один. При этом они умеют держать себя в руках в состоянии опьянения.

Скорпион

А вот Скорпионы не умеют себя контролировать в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому часто они попадают в неприятные ситуации.

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