Астрологи назвали самые пьющие знаки Зодиака

Оказывается, таких знаков Зодиака всего три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые чаще всего употребляют алкоголь.

Среди них оказались Рыбы, передает slovofraza.

Овен

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Овны любят шумные вечеринки, поэтому и выпивки в их жизни не мало. При этом они никогда не признаются, что употребляют много алкоголя.

Рыбы

Рыбы не отстают от Овнов. Они также любят веселые компании и не против выпить какой-то вкусный коктейль, а то и не один. При этом они умеют держать себя в руках в состоянии опьянения.

Скорпион

А вот Скорпионы не умеют себя контролировать в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому часто они попадают в неприятные ситуации.

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