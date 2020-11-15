Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые чаще всего страдают от безответной любви.
Об этом сообщает slovofraza.
Читайте такжеПриятная встреча и новые отношения: появился любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь
Овен
Овны не понимают, как намеков, так и открытого отказа. Они очень самоуверенны, поэтому искренне считают, что вы обязаны их полюбить. Также они склонны к демонстрации своей особенности.
Телец
Тельцы привыкли получать все, что хотят. А вот влюбляются они в тех, кто недоступен. Они будут пытаться постоянно соблазнить объект своего восхищения, но тот может этого даже не замечать. Стоит учесть, что если предмет вожделения долго не дается в руки, Телец может развернуться и уйти.
Скорпион
Любому Скорпиону и в голову не приходит, что кто-то может его не захотеть. Вот почему этот знак может быть жёстко шокирован тем, что его чувства неожиданно безответны. Скорпион не примирится с тем, что его отвергли. Он еще долго будет идти в наступление.
Стрелец
Эти бедные классические романтики влюбляются до судорожной душевной боли. Более того, они постоянно находятся в состоянии влюбленности. Он мир положит к вашим ногам, лишь бы вы были к нему благосклоннее.
Рыбы
Рыбы хотят любить и быть любимыми, поскольку для них это самый настоящий смысл жизни. Они ищут идеального партнера, но часто выбирают не тех. Отказ для них очень болезненный.
Другие новости УНИАН:
- Названы мужчины по знаку Зодиака, для которых брак может стать трагедией
- Для трех знаков Зодиака 2021 год станет судьбоносным - астрологи
- Астрологи назвали вещи, которые блокируют денежную энергетику
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram