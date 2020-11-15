Всего таких знаков Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые чаще всего страдают от безответной любви.

Об этом сообщает slovofraza.

Читайте такжеПриятная встреча и новые отношения: появился любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь

Овен

Овны не понимают, как намеков, так и открытого отказа. Они очень самоуверенны, поэтому искренне считают, что вы обязаны их полюбить. Также они склонны к демонстрации своей особенности.

Телец

Тельцы привыкли получать все, что хотят. А вот влюбляются они в тех, кто недоступен. Они будут пытаться постоянно соблазнить объект своего восхищения, но тот может этого даже не замечать. Стоит учесть, что если предмет вожделения долго не дается в руки, Телец может развернуться и уйти.

Скорпион

Любому Скорпиону и в голову не приходит, что кто-то может его не захотеть. Вот почему этот знак может быть жёстко шокирован тем, что его чувства неожиданно безответны. Скорпион не примирится с тем, что его отвергли. Он еще долго будет идти в наступление.

Стрелец

Эти бедные классические романтики влюбляются до судорожной душевной боли. Более того, они постоянно находятся в состоянии влюбленности. Он мир положит к вашим ногам, лишь бы вы были к нему благосклоннее.

Рыбы

Рыбы хотят любить и быть любимыми, поскольку для них это самый настоящий смысл жизни. Они ищут идеального партнера, но часто выбирают не тех. Отказ для них очень болезненный.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН