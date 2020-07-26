Любовное притяжение: названы знаки Зодиака, которых манит друг к другу

Противоположные знаки Зодиака притягиваются.

Все мы неоднократно слышали, что противоположности притягиваются. Чаще всего лучшие союзы создают пары стихий Огонь-Воздух и Земля-Вода.

В природе воздух раздувает огонь, а вода подпитывает землю, передает mizhnamy.

Овен (мужчина) + Весы (женщина)

Эта пара может регулярно спорить. При этом они могут создать крепкую семью. В период влюбленности они показывают друг другу свои чувства. А еще больше их совместная энергия будет проявляться, если у пары будут общие хобби. Также им никогда не будет вместе скучно. В данном союзе мужчина может научить женщину больше показывать свои чувства, а женщина покажет своему партнеру, как не прогибаться и добиваться своих целей.

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Телец (мужчина) + Скорпион (женщина)

У этой пары очень много страсти и чувственности. Порой свои желания они не могут донести до спальни. И Телец, и Скорпион желают достичь успеха в любой сфере деятельности. При этом мужчина мало говорит и много делает, а вот женщина - наоборот. В данном случае противоположности притягиваются. Если один партнер любит другого, то пойдет за ним на край света.

Близнецы (человек) + Стрелец (женщина)

Эти влюбленные понимают друг друга без слов. Поэтому могут быть хорошими друзьями и партнерами. Мужчина в этой паре иногда может делать подлые поступки, но женщина сгладит эту непростую ситуацию. У этой пары могут быть разногласия, но несмотря на это у них может быть крепкая дружба и любовь.

Рак (мужчина) + Козерог (женщина)

Это два успешных и энергичных знака, которые безумно друг другу подходят. Что касается института семьи, то здесь их взгляды полностью совпадают. Мужчине в данном союзе нельзя подчинять себе партнершу, иначе брак может разрушиться. Иногда у мужчины будет резко меняться настроение, в то время, когда женщина научится полностью сохранять спокойствие. Со временем они научатся уступать друг другу.

Лев (мужчина) + Водолей (женщина)

Мужчина-Лев всегда будет хозяином в доме. При этом, чтобы женщина не чувствовала себя обиженной партнер будет максимально проявлять свои чувства и наполнять отношения страстью. Водолей научит Льва быть немного добрее. А вот притягивать их будет материальная и моральная поддержка.

Дева (мужчина) + Рыбы (женщина)

Женщина в таком союзе всегда находится в своем волшебном мире, а мужчина более сдержанный. При этом они всегда готовы прийти на помощь. Их сила притяжения заключается в полном бескорыстии и желании любить партнера за то, что он есть в их жизни. Также у этой пары много страсти. Могут быть и разногласия, но оба партнера разрешат все конфликты и сблизятся еще больше.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака в августе ждет судьбоносная встреча.

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