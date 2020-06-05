Кому надо поберечься: астролог составил гороскоп здоровья на июнь для всех знаков Зодиака

У представителей знака Овен именно сейчас есть все шансы одержать победу над своими хроническими недугами.

Астрологи говорят, что начало лета - прекрасный период, чтобы объявить борьбу своим хроническим недугам. Дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов специально составил гороскоп здоровья на июнь для всех знаков Зодиака.

Об этом пишут "Факты".

Овны

У представителей знака Овен именно сейчас есть все шансы одержать победу над своими хроническими недугами. Главное — планомерно выполнять рекомендации врачей и не сходить с выбранного пути.

Тельцы

Читайте такжеПолнолуние 5 июня: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаВ этот период многие Тельцы задумаются над своим питанием. И это неудивительно, ведь есть большая вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом. А потому звезды советуют избегать смелых гастрономических экспериментов и строгих диет.

Близнецы

Душевные терзания представителей знака в этом месяце могут стать причиной ночных кошмаров и даже бессонницы. Чтобы этого избежать, постарайтесь проще относиться к мелким проблемам и неурядицам. Помните о том, что нет ничего важнее собственного здоровья.

Раки

В первый месяц лета у Раков есть большая вероятность получить травму или даже перелом. А потому звезды советуют представителям знака избегать экстремальных видов спорта и сильных физических нагрузок.

Львы

Июнь для Львов благоприятный период, чтобы расстаться с таким балластом, как вредные привычки. Бросить вызов курению, перееданию и прочим своим недостаткам в этот период не составит труда. Но при условии, что Львы возьмутся за себя уже в первых числах июня.

Девы

В этот период Девы особенно остро ощутят свою метеозависимость. Головные боли, сонливость и даже скачки давления, скорее всего, будут провоцировать ваше пассивное времяпрепровождение. Совет звезд — уделить внимание спорту. И особенно — умеренным кардионагрузкам.

Весы

В июне Весам стоит особенно беречь свои суставы и связки. Не стоит торопиться во время ходьбы или физических нагрузок, так как есть большая вероятность травмировать колени, локти или получить растяжение.

Скорпионы

В этот период обиды, которые представители знака так мастерски скрывают под маской безразличия, могут вылиться в серьезнее проблемы с эндокринной системой. А потому звезды советуют Скорпионам чаще говорить с близкими по душам. Тем более, когда ситуацию удастся прояснить, многие ваши претензии и душевные терзания окажутся беспочвенными.

Стрельцы

В июне Стрельцы могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами. Скорее всего, во всех сферах скопится масса дел, которые будут требовать вашего немедленного вмешательства. Но не стоит забывать, что такая занятость — прямой путь к раздражительности и даже нервным срывам. А потому старайтесь планировать свой день и оставлять в нем время для качественного отдыха.

Козероги

Легкомысленное отношение Козерогов к своему здоровью в этом месяце может сыграть с представителями знака злую шутку. А потому не стоит игнорировать даже легкое недомогание. Не откладывайте визит к врачу и старайтесь пройти приписанное вам лечение до конца.

Водолеи

Нервная система Водолеев в июне будет крайне уязвимой. А потому звезды советуют представителям знака избегать чрезмерных переживаний и тем более выяснений отношений с окружающими людьми.

Рыбы

Рыбам стоит обратить особое внимание на свое зрение. Старайтесь контролировать время, которое вы проводите в гаджетах или перед монитором компьютера. И не откладывайте поход к офтальмологу, если есть какие-то негативные изменения.

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