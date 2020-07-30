Четыре знака Зодиака в августе окажутся под защитой высших сил - астролог

В конце лета повезет четырем знакам Зодиака.

Астрологи рассказали, что в конце текущего лета повезет четырем знакам Зодиака.

Они окажутся под защитой высших сил, передает slovofraza.

Лев

Лев порой живет на грани из-за своей любви к авантюризму. Поэтому в августе высшие силы конкретно за вас возьмутся и будут защищать. Вы сможете заняться саморазвитием, избавиться от страхов, сосредоточиться на работе. Также вы сможете обойти конкурентов и улучшить свое материальное положение. А еще вы сможете со всеми найти общий язык.

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Дева

Девы по своей натуре очень осторожны. Поэтому им защита особо и не нужна. Но в августе все изменится потому, что обстановка будет накаленной. Вокруг вас разразятся конфликты и серьезные проблемы. Радует тот факт, что даже при ошибочных решениях Деву уберегут от проблем и неприятных последствий. Это должно придать вам больше мужества, чтобы отстаивать свою точку зрения.

Скорпион

Скорпионы чаще всего добиваются своего за счет жесткого напора. Это приносит положительные результаты, но и доставляет много проблем. При этом в августе вы избавитесь от этих проблем. Смело беритесь за сложные проекты, реализуйте необычные идеи и двигайтесь вперед.

Рыбы

Рыбы очень везучие и получать все просто так, из-за чего не умеют сопротивляться внешнему давлению и бороться за желаемое. В августе вам придется проявить себя и взять на себя ответственность. Доверьтесь интуиции и идите вперед, а ваш Ангел-хранитель вам поможет.

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