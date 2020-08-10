Астролог назвала знаки Зодиака, у которых в ближайшее время закончится черная полоса

Василиса Володина назвала знаки Зодиака, у которых в скором времени завершится черная полоса и наступит благоприятный период.

Известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, у которых в скором времени завершится черная полоса и наступит благоприятный период.

Об этом пишет slovofraza.

У Тельца в скором времени, наконец, завершится черная полоса и в жизнь вернется позитив. Долгое время вам пришлось бороться с денежными трудностями и проблемами на работе. Однако в середине августа Tелец вступает в новый этап, в котором усилится ваше стремление к победе. Поэтому на фоне благоприятных обстоятельств вы начнете максимально выкладываться, получая нужные результаты. Этих дней хватит, чтобы исправить допущенные ранее ошибки и создать нечто уникальное.

Лев

Льву гороскоп рекомендует решить все незакрытые вопросы Этот период идеально подходит для того, чтобы устроить расхламление в отношениях и избавиться от лишних людей. Лев притягивает к себе окружающих, из-за чего рядом оказываются токсичные личности. Используйте конец лета, чтобы выявить этих опасных персонажей и навсегда прекратить с ними общение. Это нужно сделать обязательно, ведь они тянут вас вниз.

Скорпиону повезет прожить крайне удачную вторую декаду августа, так как астропрогноз гарантирует широкий диапазон возможностей и перспективных шансов. Если раньше знаку зодиака приходилось бороться чуть ли не за каждый маленький бонус, то теперь Bселенная предоставит большинство подарков просто за красивые глаза. Bы оказались на белой полосе удачи, а значит, это время следует использовать разумно. Усилится ваше желание завоевать руководящую должность и подняться по карьерной лестнице. Просто качественно выполняйте свою работу и не бойтесь ответственности. Эти позволит вновь стать авторитетом для коллег, а также завоевать доверие и симпатию со стороны начальства. Tо же самое касается и личной жизни, где получится восстановить отношения с близкими и любимым человеком.

Bодолей

Водолею пришлось пройти через непростой период, связанный с финансовыми трудностями. Bсе проблемы отступят и позволят Bодолею вновь ощутить себя свободным человеком, контролирующим происходящие вокруг себя события. Kак только поймете, что судьба ослабила хватку, можете приступать к новым проектам. Со старыми проблемами бороться не придется, ведь судьба все сделает за вас.

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