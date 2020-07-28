Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которые в августе начнут все с чистого листа

В конце августа жизнь может кардинально измениться.

В августе жизнь четырех знаков Зодиака может кардинально измениться.

Больше всех повезет Овнам, передает slovofraza.

Овен

Август понравиться Овнам, так как судьба позволит вам начать все с чистого листа. В следующем месяце вы познакомитесь с человеком, который повлияет на вашу судьбу. При этом не бойтесь проявлять инициативу, так как в августе ваше обаяние усилится.

Tелец

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В августе вы решитесь кардинально изменить свою жизнь, чем шокируете свое окружение. У вас будет прилив сил и уверенности, вы сможете выпустить на волю свою фантазию, откажетесь от токсичных отношений, нелюбимой работы или обременительной дружбы. Вы наконец начнете ценить и уважать себя.

Лев

У Львов будет много новых перспектив и возможностей. Вселенная избавит вас от груза прошлого. Но чтобы по-настоящему радоваться жизни, вам необходимо начать прислушиваться к себе. Hе пытайтесь задобрить всех покорностью, иначе рискуете прожить чужую роль. Лучше порой казаться неудобным, но при этом двигаться в том направлении, которое приносит удовольствие и дарит смысл.

Kозерог

В августе вам перестанет устраивать реальность и вы захотите изменений, который вам всегда сложно давались. Поэтому вы возьмете ситуацию под свой контроль и проявите силу воли. Позади останется все, что тянуло вас вниз. Bы постепенно обновитесь и сможете выйти на новый уровень, где появятся привлекательные предложения и новые перспективы.

Как сообщал УНИАН, четыре знака Зодиака ждут кардинальные перемены в конце лета.

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