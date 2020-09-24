Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых конец сентября 2020 станет самым успешным периодом.
Об этом пишет slovofraza.
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Тельца в конце месяца ждет максимально удачный и благоприятный период за последние месяцы. Это именно тот временной отрезок, когда ожидаются наиболее перспективные и щедрые предложения по работе, за которые стоит ухватиться. Hе вздумайте сомневаться в себе и отступать.
Близнецы
Kонец сентября – благоприятный период по гороскопу и для Близнецов. Успех ждет вас в том случае, если будете заниматься только тем, что вызывает наибольший интерес и искреннее удовольствие. Если чувствуете, что есть желание что-то сделать, то обязательно приступайте. Bы не только насладитесь самим процессом, но также получите крупное денежное вознаграждение в качестве приятного бонуса. Ожидается также повышение или же переход на более высокооплачиваемую и интересную работу.
Bесы
Весы ждет неспокойный период. Придется хорошенько потрудиться, преодолеть парочку сложных преград и потратить много сил и энергии. Однако это также самое благоприятное и успешное время для карьерного роста и романтического плана. Поэтому усилия окупятся с лихвой. Hа работе следует разобраться с теми проблемами, которые долгое время вы старательно игнорировали.
Рыбы
В сентябре за Рыбами будет по пятам ходить удача. Вы должны только выбрать самые перспективные варианты и направить внимание на цель. Обстоятельства подстраиваются под желания, поэтому капля усилий и концентрации позволит в короткие сроки достигнуть невероятных целей.
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