Стало известно, насколько ревнив каждый знак Зодиака

Ревность может разрушать отношения.

Ревность может как подогревать отношения, так и разрушать их. Поэтому не стоит перегибать палку с недоверием к партнеру.

Особенно это касается Рыб, передает cikavopro.

Овен

Овны ревнивые, но только тогда когда у них есть неопровержимые доказательства. Поэтому, если вы дали ему хоть малейший повод, стоит сразу объясниться. Из-за ревности Овны могут мстить.

Телец

Тельцы очень ревнивые, но проявляют ее они достаточно спокойно. Хотя внутри них кипит настоящий вулкан. При чем они склонны додумывать того, чего не было.

Близнецы

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Эти люди непостоянные, поэтому и ревновать им не имеет смысла. Они легко отпускают людей и отправляются на поиски новых приключений.

Рак

Их любовь не может существовать без ревности. При чем они интуитивно понимают, флиртуете вы с кем-то или нет.

Лев

Львы - это ходячая бомба. С одной стороны Львы могут сделать вид, что ничего не заметили. А с другой - разорвать все, что под руку попадется. Эти люди непредсказуемые. Вообще, ревнивый Лев выглядит очень мило, но не стоит его слишком сильно нервничать.

Дева

У Дев всегда есть план. И ревности в их отношениях нет. При чем они могут добавить немного перчинки, но только для того, чтобы отношения стали интереснее.

Весы

Весы - это ходячее сомнение и им присуща ревность. Это им нужно для того, чтобы не скучать. Они всегда будут искать какие-то мелкие поводы, чтобы поскандалить и поревновать, но впоследствии Весы успокоятся и будут любить вас так, как и раньше.

Скорпион

Скорпионы ревнивы до безумия. Если вы дадите ему повод, то считайте, что нажили себе злейшего врага.

Стрелец

А вот Стрельцы сами не знают, умеют ли они ревновать. Чаще всего они никак не проявляют ревности, даже если где-то она и проскользнула.

Козерог

Козероги делают акцент на свою жизнь, и места ревности там нет. Они легко выбрасывают из жизни все ненужное.

Водолей

Водолеи ревнивы. Если вы ему нужны, то он сделает все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Если же партнер для него не слишком важен, то это станет прекрасной причиной, чтобы разойтись.

Рыбы

Рыбы до конца жизни будут вам вспоминать даже малейший намек на ревность. Стоит отметить, что Рыбы любят страдать, поэтому и ревность им необходима.

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