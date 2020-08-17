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Известный астролог назвал главных счастливчиков недели - удача будет преследовать их по пятам

12:13, 17 августа 2020
Астрология
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Рака на этой неделе ждет серьезный финансовый успех / inform-progulka.by

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Начало недели будет очень благоприятным для Овнов. Звезды и планеты будут помогать им во всех начинаниях. Павел Глоба отмечает, что стоит на этой неделе полностью посвятить себя творчеству, а также романтическим отношениям. 

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Рака на этой неделе ждет серьезный финансовый успех. 19, 20, 23 августа - самые позитивные дни недели. В эти дни ожидаются серьезные финансовые поступления, удача в делах и в бизнесе, новые знакомства. В целом, для Раков это будет время отличного настроения, больших успехов в делах личного характера и в любви.  

Стрелец

У Стрельцов ожидается самая продуктивная и позитивная неделя из всех. Четыре дня удача будет литься на Стрельцов рекой. Речь идет о 17, 18, 22 и 23 августа. Следует посвятить эти дни приятным делам. Это прекрасное время для путешествий, смены обстановки, командировок. В любви Стрельцов ожидает большой успех, особенно если нужно попросить у второй половинки прощения. Кроме того, успех ждет тех, кто жаждет повышения. Начальство разглядит в вас отличного работника.

Напомним, новолуние 19 августа обещает роковую встречу четырем знакам Зодиака.

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