Известный астролог назвал главных счастливчиков недели - удача будет преследовать их по пятам

Начало недели будет очень благоприятным для Овнов. Звезды и планеты будут помогать им во всех начинаниях.

Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Начало недели будет очень благоприятным для Овнов. Звезды и планеты будут помогать им во всех начинаниях. Павел Глоба отмечает, что стоит на этой неделе полностью посвятить себя творчеству, а также романтическим отношениям.

Рака на этой неделе ждет серьезный финансовый успех. 19, 20, 23 августа - самые позитивные дни недели. В эти дни ожидаются серьезные финансовые поступления, удача в делах и в бизнесе, новые знакомства. В целом, для Раков это будет время отличного настроения, больших успехов в делах личного характера и в любви.

Стрелец

У Стрельцов ожидается самая продуктивная и позитивная неделя из всех. Четыре дня удача будет литься на Стрельцов рекой. Речь идет о 17, 18, 22 и 23 августа. Следует посвятить эти дни приятным делам. Это прекрасное время для путешествий, смены обстановки, командировок. В любви Стрельцов ожидает большой успех, особенно если нужно попросить у второй половинки прощения. Кроме того, успех ждет тех, кто жаждет повышения. Начальство разглядит в вас отличного работника.

Напомним, новолуние 19 августа обещает роковую встречу четырем знакам Зодиака.

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