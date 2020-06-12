Удачный год для Тельцов и начало нового цикла у Весов: гороскоп удачи для всех знаков Зодиака на 2020 год

Для Тельцов 2020 год будет удачным, но это касается больше любви и семьи.

Подробный гороскоп удачи на 2020 год составила астролог Марина Скади.

Об этом пишут "Факты".

Гороскоп для Овнов

У вас появляются возможности для осуществления личных амбиций, а перспективы на будущее кажутся вам особенно радужными. Благодаря успеху членов семьи улучшатся ваша репутация и статус. Есть даже вероятность получения незаслуженного признания или наград. Однако то, что легко достается, легко теряется.

Успех возможен только благодаря труду, настойчивости и целеустремленности.

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Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи. Если решитесь жениться или выйти замуж в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.

Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.

Не бойтесь защищать свои убеждения. Год будет интересным и удачным, особенно если посвятите время литературному творчеству, издательскому бизнесу, искусству или рекламе.

Гороскоп для Близнецов

Результаты этого года зависят от вашего благоразумия и способности реально оценивать ситуацию. Есть возможность как увеличить состояние благодаря связям с нужными людьми, так и потерять все за расточительность.

Год сопровождается изменениями, а это не всегда воспринимается с радостью, поскольку приходится выходить из зоны комфорта. Если вы принимаете эти изменения, то они пойдут вам на пользу.

Гороскоп для Раков

Этот год будет для вас удачен только в том случае, если не будете находиться долго в одиночестве. В обществе вы сможете найти нужных вам людей. Поскольку ваш успех во многом зависит от окружающих, интенсивное общение будет полезным. Окружающие станут для вас стимулом для развития.

Созданные вами новые союзы будут перспективными. Самостоятельно не получится решить юридические вопросы, поэтому приходится искать специалистов. В попытках получить помощь со стороны вас может ожидать разочарование.

Гороскоп для Львов

В этом году ваше внимание к собственному здоровью и физической формы должен выйти на первый план. Масштабы вашей работы и повседневные обязанности увеличатся, поэтому от вас будет нужно больше энергии.

Работа требует частых поездок или повышения квалификации. Ваши взаимоотношения с коллегами перейдут на новый уровень. Однако на работе могут возникнуть недоразумения из-за вашего стремления преувеличивать значимость выполненных задач. Ваша работа будет признана и щедро награждена лишь со временем.

Гороскоп для Дев

Читайте также"Идеальный вариант для Путина": астролог предсказал судьбу ДонбассаУ Дев в 2020 году появится реальная возможность улучшить качество своей жизни. Вас будут сопровождать полезные знакомства, творческий подъем и счастливый шанс. Способность радоваться укрепит отношения, вас может постигнуть большое любовь или появится ребенок в семье.

У вас получится получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Гороскоп для Весов

Этот год знаменует начало нового цикла в вашей жизни и получение нового опыта. Все, за что вы возьметесь, расширит ваши личные, профессиональные и интеллектуальные горизонты.

В вас может проснуться интерес к семейной истории, захочется заняться совместной деятельностью с родными. Возможное расширение семьи: рождение ребенка, появление мужа дочери или жены сына. Может возникнуть необходимость строительства или капитального ремонта жилья.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы будут испытывать счастье от погружения в новые жизненные сферы, но это везение, скорее, будет нематериальным. Множество новых знакомств, поездок и общения сделают год очень насыщенным, хотя и поработать придется не мало.

Удача появится в вашей жизни при помощи родственников, через близкое окружение.

У вас может развиться литературный талант или же вы решите продолжать образование или расширить нынешний курс обучения.

Обстоятельства складываются так, что вам приходится быть коммуникабельным, собственно вам это или нет. Вам придется много общаться, знакомиться, учиться или обучать других людей. Год благоприятен для усиленного изучения иностранных языков и командировок за границу.

Гороскоп для Стрельцов

Сложный период, потому что расходы превышают доходы. Возможно, вам придется максимально сократить расходы. Потенциальной бюджетной катастрофы можно избежать, если вы найдете способ сохранения средств или сумеете увеличить доходы.

Возможно, вы преувеличиваете свои финансовые возможности через желания поразить окружающих.

Полезные расходы этого периода могут быть связаны с улучшением образования, путешествиями, издательским бизнесом и культурным развитием.

Гороскоп для Козерогов

Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится начать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.

Саморазвитие и повышение квалификации – главные спутники для старта нового этапа в жизни. У вас получится заявить о себе как о профессионала высоко класса, а там и повышение социального статуса не за горами.

Такой расклад заставит вас почувствовать себя популярным и авторитетным человеком.

Гороскоп для Водолеев

Преимущества, завоеванные или полученные вами в этот период, могут быть скрытыми или неочевидными для окружающих. Это касается таких ситуаций, как повышение зарплаты за добросовестный труд, но не получение новой должности или признание. Кроме того, могут улучшиться условия работы, а также ваше здоровье.

Вы будете более охотно помогать тем, кто попал в беду. Благодаря росту вашей душевной энергии, интуиции и преодолению скрытых опасений и тревог будет развиваться внутренняя сила.

Гороскоп для Рыб

Год будет благоприятен, но желание реализуются не так быстро, как вам хочется. Активизируется творческая деятельность, а также возможности профессионального самовыражения. Ради успеха удачные моменты придется создавать самостоятельно.

Получите возможность удачно решить юридические вопросы и заключить выгодные сделки, подписать контракты. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей.

Увеличивается количество друзей. Удача будет приходить к вам через единомышленников, приятелей и их поддержку. Лидерские качества и коллектив способствуют успеху.

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