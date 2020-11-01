Таких знаков Зодиака всего пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, у которых негативная энергетика.

Об этом сообщает slovofraza.

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Дева

Девы любят критиковать все, что попадается им на глаза. Они не пропустят ни одну ошибку. Более того, своих родных и близких они сводят с ума постоянными придирками и требованиями. Также Девы часто все видят в негативном свете, даже если ситуация такой не является.

Рак

Раки очень депрессивные и часто "заряжают" таким состоянием окружающих. Личности данного знака искренне считают, что мир с ними не справедлив и они обделены. Стоит отметить, что в таком состоянии Ракам очень даже комфортно. Вот только им близким тяжело переживать такое их настроение.

Козерог

Козероги считают себя самыми умными и умудренными жизненным опытом, а окружающих воспринимают как личностей неразумных. Ваши ошибки они не пропустят мимо и при любом удобном случае укажут на них. Также они не всегда проявляют свои чувства. Может казаться, что вы им безразличны.

Близнецы

Близнецы - это бессердечный и расчетливый знак. У них отсутствует чувство такта, зато достаточно желчи, которую они извергают на неприятных им людей. Если вы боитесь сглаза, с Близнецами вам лучше не пересекаться.

Скорпион

Эти люди живут из крайности в крайность. Они агрессивны и вспыльчивы. Могут вылить на вас весь свой гнев из-за сущего пустяка. Многие люди после общения со Скорпионами ощущают слабость и истощение.

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Автор: УНИАН