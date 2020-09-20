Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака в период с 21 по 27 сентября наступит белая полоса.
Об этом сообщает slovofraza.
Рак
В этот период вам стоит реализовать сложные идеи, которые вы давно планировали. Также вы можете совершать крупные покупки. Конфликтов не предвидеться.
Bесы
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Вас ждет белая полоса, но вам не стоит полагаться на удачу. Продумывайте свои действия, анализируйте и не спешите. Bесы должны рассчитывать только на собственные силы, хотя при необходимости можете работать в команде. Также вам может повести в личной жизни, если вы смело признаетесь в своих чувствах.
Kозерог
Hе бойтесь брать на себя больше ответственности и экспериментировать. Двигайтесь в тех направлениях, что вызывают наибольший страх. Hеделя позволит избавиться от страхов и комплексов, которые давно мешали получить больше.
Рыбы
Вы будете чувствовать себя комфортно. Сможете избавиться от недостатков, стать более смелым, активным и пробивным. Это также шанс открыть собственный бизнес.
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