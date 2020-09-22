Всего существует две пары счастливчиков.

Всего две пары по знаку Зодиака доказывают, что вечная любовь все же существует.

Они обречены на счастье, передает cikavopro.

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Дева-Водолей

Эти два знака Зодиака одинаково относятся к жизни и проблемам. Водолеи не могут устоять перед Девами. А вот сами Девы знают, что критиковать Водолеев нельзя. Они обожают интеллектуальные дискуссии. Этой паре помогают звезды.

Лев-Весы

По этой паре можно снимать кино. Весы щедры на любовь, а это именно то, что нужно Льву. Они обожают вечеринки и гламурную жизнь. Также они любят общаться, поэтому с легкостью смогут решить проблемы.

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Автор: УНИАН