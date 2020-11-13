Всего таких знака Зодиака пять.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, мужчины которых никогда не променяют свою свободу на брак.

Об этом сообщает slovofraza.com.

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Водолей

Этот знак Зодиака очень ценит свою свободу. Для них брак - это счастье и трагедия. Они не будут ради вас меняться. Также они могут развернуться и уйти, если им что-то не нравится.

Стрелец

Стрельцы и вовсе не спешат жениться. А если и идут на этот шаг, то только ради любопытства. Они также не склонны к переменам.

Близнецы

Близнецы непостоянные и их настроение может меняться по несколько раз в день. Он ценит свою свободу и независимость, любит общение с разными людьми и не терпит однообразия и постоянства.

Дева

Девы часто остаются холостяками, так как отлично могут находиться в одиночестве. Они очень рациональны и не всегда могут найти свой идеал.

Рыбы

Мужчины Рыбы довольно прохладно относятся к браку и семье, они не стремятся побыстрее связать себя узами каких либо обязательств. А все потому что они избегают ответственности.

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Автор: УНИАН