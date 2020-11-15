Всего таких знаков Зодиака восемь.

Астрологи назвали восемь знаков Зодиаков, женщины которых являются роковыми красотками.

Об этом сообщает slovofraza.

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Скорпион

Эти женщины очень властны. Они могут испепелить вас своим взглядом. Более того, она сама выбирает, кто будет с ней рядом. Многие мужчины бросали всё ради того, чтобы быть с женщиной Скорпионом.

Овен

Она не терпит слабаков, но и не любит гордецов. В погоне за успехом она может перегнать мужчину. Но при этом останется для него надежной и верной. Женщина Овен - это роковая красотка, которая эффектно появляется и так же эффектно может уйти.

Лев

Эти женщины ждут от мужчин настоящих подвигов. Действительно, для таких женщин мужчины готовы мир бросить к ногам. Она - роковая красотка, которая всегда должна быть в центре внимания, любимой и ценной. Только тот, кто будет боготворить её, удостоится звания её мужа. Но на пути к своему счастью, она разобьет не одно сердце.

Козерог

Эти женщины обладают самыми лучшими качествами. Они сильные внутри и милые снаружи. Это мудрая, стойкая, с огромным внутренним стержнем особа. Она не терпит слабаков и ищет только настоящего мужчину.

Стрелец

Они очень ценят свою свободу. Поэтому в отношениях она часто отдает предпочтение подружкам, путешествиям или новым занятиям. Но не мужчине... Эта красотка — сама себе хозяйка, поэтому на неё практически невозможно повлиять. Можно только очаровываться ею и любить.

Водолей

Эти женщины неуловимы. И если вам кажется, что она ваша, то будьте готовы к тому, что она скажет вам обратное. Водолеи — прекрасны, они не такие как все, это шикарные женщины, которые манят своей недоступностью.

Дева

Эти женщины действуют по плану. Они сильные и женственные, опрятные и красивые. При этом ухаживать за ними сложно. Вы можете не пройти тест из 100 пунктов её требований. Ее постоянно нужно завоевывать.

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Автор: УНИАН