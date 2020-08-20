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В жизни четырех знаков Зодиака в сентябре наступит белая полоса - Глоба

09:23, 20 августа 2020
Астрология
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Сентябрь обернется для Тельца белой полосой удачи / kadinim.com

Об этом пишет slovofraza.

Tелец

Сентябрь обернется для Тельца белой полосой удачи. Тельцы с замиранием сердца ждали этого периода, потому что уже порядком устали справляться с неприятностями и решать навалившиеся проблемы. Гороскоп сообщает, что первый месяц осени предоставит Tельцу шанс выдохнуть и просто набраться сил. 

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Весам сентябрь принесет ясность в мышление и прибавит смелости в действиях. Это идеальное время, чтобы расставить приоритеты. Откажитесь от всего ненужного и проведите чистку личного пространства. Смело вычеркните из жизни людей, которые приносят в нее исключительно негатив.

Kозерог

Козерога в сентябре ожидает внутренняя трансформация. Астропрогноз призывает Kозерога отказаться от привычных методов и выйти из зоны комфорта. Параллельно с обычной работой пробуйте себя в новых направлениях, читайте специальную литературу и пройдите стажировку. Огромная польза придет, если займетесь творчеством.  

Рыбы

Для Рыб сентябрь превратится в счастливое приключение. За каждым поворотом скрывается новая возможность. Будьте активны, и в первый месяц осени вас ждет головокружительный успех. 

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых до конца августа исполнятся все мечты.

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Автор: УНИАН

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