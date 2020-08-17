Три знака Зодиака на этой неделе ждут неудачи - Глоба

Тельцов ждет крайне беспокойная неделя как на любовном фронте, так и дома.

Известный астролог Павел Глоба назвал неудачников недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

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Тельцов ждет крайне беспокойная неделя как на любовном фронте, так и дома. Возможно появление новых неурядиц, проблем. Ссоры и конфликты со второй половинкой и родственниками вполне вероятны, но только в том случае, если заниматься совместными делами. Одиноким представителям знака астролог советует пока приостановить поиски второй половинки. Также не следует перегружать себя делами.

Скорпион

«Первый блин комом» - это про текущую неделю. Понедельник - самый неблагоприятный день данного отрезка. Павел Глоба советует Скорпионам сфокусироваться на обязанностях в начале недели и в целом с 17 по 23 число. Самым правильным будет посвятить эту неделю работе и бизнесу.

Козерог

Козерога на этой неделе ждут проблемы любовного характера. Очень непросто придется тем, кто поссорился перед началом этой недели или поссорится сейчас. Глоба советует Козерогам на этой неделе быть осторожнее на дорогах, беречь свое здоровье и одеваться по погоде. Если сейчас заболеть или выйти из строя, это может принести много проблем.

Ранее известный астролог назвал главных счастливчиков недели - удача будет преследовать их по пятам.

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