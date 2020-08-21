Известный астролог назвал знаки Зодиака, для которых сентябрь станет роковым месяцем

Для Девы сентябрь станет очень напряженным и даже роковым месяцем.

Судьба приготовила зодиакальным представителям сложное испытание в сентябре. Гороскоп от Павла Глобы расскажет, какие знаки зодиака в сентябре окажутся перед роковым выбором.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцу в сентябре ни в коем случае нельзя расслабляться. Обстановка слишком накаленная, поэтому контролируйте каждый свой шаг. B чем состоит ваш роковой выбор? B первый месяц осени Tельцу представится шанс взяться за новое дело или открыть собственный бизнес. Ваше трудолюбие обеспечит вам денежное будущее.

Дева

Для Девы сентябрь станет очень напряженным и даже роковым месяцем. Знак зодиака Дева поставят перед судьбоносным выбором. Есть два человека, с которыми можно сотрудничать и вам нужно выбрать только одного, с кем продолжите работать над проектом. Ориентируйтесь при выборе не на профессионализм, а на то, с кем вам комфортнее.

Скорпион

Скорпионам гороскоп говорит: правильно расставляйте цели и честно оценивайте собственные возможности. "Пчелка" Скорпион склонен брать на себя слишком много работы, обязанностей и ответственности. Это продиктовано вашим желанием как можно быстрее стать успешным и опередить соперников. Однако это не позволяет знаку полноценно отдохнуть. В сентябре усиливается вероятность довести себя до эмоционального выгорания и свалиться без сил.

Kозерог

В сентябре Kозерогу нужно отказаться от лишней ответственности и развязать себе руки, иначе зря потратит время и упустит массу удивительных возможностей. Делегируйте бессмысленные рутинные дела другим.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, у которых до конца августа исполнятся все мечты.

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Автор: УНИАН