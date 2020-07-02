Астролог составил гороскоп отдыха на июль 2020

Астрологический прогноз для тех, кто планирует отпуск в этом месяце.

Пандемия коронавируса принесла каждому из нас немало переживаний и стресса. Да и сейчас продолжает пугать неутешительной статистикой. Но лучший способ бороться с отрицательным влиянием этих негативных эмоций - качественный отдых.

Поэтому астролог Хаял Алекперов подготовил гороскоп отдыха на июль для всех знаков Зодиака, пишет "КП".

Гороскоп на июль 2020: Овен

Звезды советуют Овнам запланировать отдых ближе к концу июля. Скорее всего, так вы не только сможете набраться сил и энергии для дальнейших совершений, но и обзавестись новыми знакомствами, которые внесут в вашу жизнь немало позитивных перемен.

Гороскоп на июль 2020: Телец

В середине лета Тельцам стоит избегать экстремальных развлечений и рисковых забав - есть вероятность получить травму. А потому, планируя свой отпуск, старайтесь отдавать предпочтение размеренному и спокойному отдыху.

Гороскоп на июль 2020: Близнецы

В середине лета Близнецам просто необходима будет небольшая перезагрузка. Звёзды советуют сменить обстановку и продумать интересный маршрут путешествия, который включал бы в себя побольше красот первозданной природы. Так вы сможете не только полюбоваться красивыми пейзажами, но и вернуть себе внутреннюю гармонию.

Гороскоп на июль 2020: Рак

Раки - настоящие ценители комфорта. Но в этот период представителям знака может показаться, что в отдыхе нужно что-то менять. К примеру, может возникнуть идея отправиться в длительный поход с палатками. Совет звёзд - не быть столь категоричными в таких решениях. Лучше подстраховаться и скомбинировать активный отдых с пассивным, чтобы от путешествия у вас остались только позитивные эмоции.

Гороскоп на июль 2020: Лев

В июле Львам может показаться, что отдых - это пустая трата времени. Целеустремлённые представители знака могут с головой уйти в работу, отложив путешествия до лучших времён. Но здесь звёзды советуют не горячиться - есть большая вероятность, что именно небольшая пауза станет началом новых серьезных продвижений в вашей карьере.

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Гороскоп на июль 2020: Дева

Лучший вид отдыха для Дев в этот период - спонтанный. Несмотря на то, что представители знака привыкли все планировать заблаговременно, этим летом звёзды уготовили им немало приятных сюрпризов, связанных с отдыхом. А потому не стоит расстраиваться, что все складывается не так, как вы того хотели. Поверьте, вы будете приятно удивлены происходящему.

Гороскоп на июль 2020: Весы

В этот период звёзды будут подталкивать представителей знака к чрезмерной суетливости. И даже в отдыхе представители знака могут поставить перед собой слишком много целей, выполнение которых имеет все шансы стать серьезным испытанием. Но в этом случае стоит поступить по другому сценарию - позвольте себе немного полениться.

Гороскоп на июль 2020: Скорпион

В этом месяце у Скорпионов есть все шансы достичь полной гармонии в отношениях с близкими людьми. А потому звезды советуют представителям знака запланировать отдых в узком семейном кругу. Для большей пользы соедините путешествие с вашей стихией воды. Закаты у моря или озёра, шум волн и водная гладь помогут вам утихомирить бушующие внутри эмоции.

Гороскоп на июль 2020: Стрелец

Свободолюбивые представители знака тяжело реагируют на вмешательство в их личное пространство. И даже если идея отправиться в путешествие большой компанией кажется вас неплохой, постарайтесь обдумать все ещё раз. Скорее всего, для качественного отдыха вам необходимо больше времени наедине с собой.

Гороскоп на июль 2020: Козерог

Жизнерадостные Козероги весьма неприхотливы в отдыхе. Представители знака привыкли обращать внимание на позитивные моменты в любой ситуации. Но один нюанс для них является острой необходимостью - хорошее настроение. А потому звёзды советуют запланировать свой отпуск в компании людей, с которыми вы можете быть собой и ни о чем не переживать.

Гороскоп на июль 2020: Водолей

Середина лета порадует Водолеев романтикой. У одиноких представителей знака есть все шансы именно на отдыхе встретить свою любовь. Семейным же Водолеям стоит запланировать путешествие, в котором вы сможете побольше проводить времени наедине со своей половинкой.

Гороскоп на июль 2020: Рыбы

Для Рыб жизнь без перемен невыносима. Представители знака не могут долго засиживаться на месте. А потому даже отдых им следует выбирать активный. Как нельзя лучше подойдет насыщенный маршрут с множеством исторических и природных красот, которые помогут Рыбам эмоционально подзарядиться.

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