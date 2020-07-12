Астролог назвала знаки Зодиака, которым повезет в середине лета

Четырем знакам Зодиака крупно повезет.

Астролог Василиса Володина рассказала, что Овнам, Тельцам, Львам и Весам крупно повезет в середине лета.

Об этом сообщает slovofraza.

Овен

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Середина лета для Овнов будет очень удачливой. Этот знак Зодиака считается любимчиком судьбы, поэтому у него постоянно случаются приятные сюрпризы. В июле вам выпадет очень много шансов, мимо которых нельзя пройти. Этим летом вам стоит научиться себя контролировать. Так как вы познакомитесь с влиятельными людьми, чьей поддержкой вы сможете заручиться. Также вы можете ставить перед собой высокие цели и смело идти к ним.

Телец

Тельцы поймут, что окружены добрыми людьми, которые поддержат вас, чтобы не случилось. В середине лета вы сможете завести полезные связи, поэтому нажимайте педали в сфере работы. Именно сейчас вы можете получить долгожданную должность. Инициативные и уверенные в себе Tельцы могут браться за развитие собственного бизнеса или рассмотреть более перспективные предложения по работе.

Лев

Львам повезет сразу в двух сферах - работа и семья. Это позволит вам добиться высот в карьере и сохранить покой в душе. Что касается работы, то здесь вам нужно сделать акцент на общении. С переговорами и деловыми встречами вы справитесь лучше всех. Одиноким Львам также повезет. Они могут встретить свою вторую половинку, если проявят инициативу. А вот семейных знакам Зодиака следует больше времени уделять семье.

Bесы

В июле удача повернется лицом к Весам. Будьте более продуктивными на работе и проявляйте инициативу. Также у вас будут перспективы, мимо которых не стоит проходить. Свободное время проведите с родными и близкими, а также не забывайте планировать стратегию по созданию собственного дела.

Как сообщал УНИАН, для знака Зодиака Bесы 13-19 июля превращается в белую полосу удачи.

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