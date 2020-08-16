Астрологи назвали самые злопамятные знаки Зодиака

Всего их оказалось три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются самыми злопамятными.

Среди них Скорпион, передает slovofraza.

Скорпион

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Скорпионы оказались на первом месте, так как они постоянно думают о мести для тех, кто когда-то их унизил. Им сложно прощать обидчиков. При этом они не умеют скрывать негативные эмоции.

Телец

У Тельцов очень хорошая память, поэтому они запомнят все до мельчайших подробностей. При этом мстить они не будут. Но будьте готовы к тому, что они вас никогда не простят.

Козероги

Если вы заденете чувства Козерога по работе или его личные качества, то прощения не ждите. А к остальным они относятся более лояльно.

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Автор: Диана Могилевич