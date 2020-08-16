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Астрологи назвали самые ранимые знаки Зодиака среди мужчин

19:00, 16 августа 2020
Астрология
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Самые ранимые мужчины / фото slovofraza.com

Среди них гордый Лев, передает slovofraza.

Рак

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Рак - это чуть ли не самый эмоциональный человек. Они очень ранимы и могут обидеться даже из-за малейшей шутки. Общаться с ними приходится очень осторожно.

Лев

Несмотря на то, что Львы создают образ сильных мачо, в реальности они очень ранимые. Если вы не хотите задеть его чувства, то не критикуйте его и не делайте то, что заденет его гордость. 

Скорпион

Скорпионов ранит ложь, измена или слухи за спиной. Их боль трансформируется в ярость и этот знак Зодиака сделает все возможное, чтобы превратить вашу жизнь в ад.

Рыбы

Рыбы очень романтичные и эмоциональные. При этом они быстро сдаются и расстраиваются. Этот фантазер и гений мысли невероятно ранимый перед критикой, шутками, порой даже настойчивыми советами.

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Автор: Диана Могилевич

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