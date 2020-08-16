Астрологи назвали самые ранимые знаки Зодиака среди мужчин

Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака среди мужчин, которые являются самыми ранимыми.

Среди них гордый Лев, передает slovofraza.

Рак

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Рак - это чуть ли не самый эмоциональный человек. Они очень ранимы и могут обидеться даже из-за малейшей шутки. Общаться с ними приходится очень осторожно.

Лев

Несмотря на то, что Львы создают образ сильных мачо, в реальности они очень ранимые. Если вы не хотите задеть его чувства, то не критикуйте его и не делайте то, что заденет его гордость.

Скорпион

Скорпионов ранит ложь, измена или слухи за спиной. Их боль трансформируется в ярость и этот знак Зодиака сделает все возможное, чтобы превратить вашу жизнь в ад.

Рыбы

Рыбы очень романтичные и эмоциональные. При этом они быстро сдаются и расстраиваются. Этот фантазер и гений мысли невероятно ранимый перед критикой, шутками, порой даже настойчивыми советами.

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Автор: Диана Могилевич