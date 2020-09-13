Овен оказался самым непредсказуемым знаком.

Астрологи сообщили, что самым непредсказуемым знаком Зодиака является Овен.

Его поведение сложно предугадать, передает slovofraza.

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Овны не бояться рисковать. Они способны на самые безумные поступки. Интересно, что вокруг себя этот знак создает такую атмосферу, что все вокруг него заряжаются энергией.

Кроме своей непредсказуемости Овны также наделены вспыльчивостью. Он бесстрашен, упрям, эгоистичен и требует особого внимания окружающих к себе и своим планам. То есть с ними всегда будет весело, но порой будут возникать сложности.

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Автор: УНИАН