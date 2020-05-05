Гороскоп на вторник, 5 мая: кому повезет, а кому стоит опасаться неприятностей в зеркальную дату

День начнется положительно, вы сможете чуточку расслабиться.

Гороскоп на вторник, 5 мая 2020 года, предполагает успех и везение для Овнов, Львов и Близнецов, но и другим представителям знака гороскоп принесет немало приятного.

День начнется положительно, вы сможете чуточку расслабиться. Однако сохраняйте ощущение реальности и не забывайте о конкретных шагах к достижению целей, пишет slovofraza.

Овен

Завтра для Овнов предполагается продуктивный день. Астрологи советуют сделать первый шаг к реализации задуманного.

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали самые жестокие знаки ЗодиакаТельцы завтра могут уделить время физическим нагрузкам. Можете заняться йогой или выделить время на прочтение новой книги.

Близнецы

Завтра вы будете получать удовольствие от любого процесса. День для Близнецов в целом выдастся теплым и гармоничным.

Рак

Завтра Раки полностью погрузятся в работу, чтобы завершить все свои дела, на которые раньше никогда не хватало времени.

Лев

Львов ожидает приятный сюрприз: известие о пополнении в семье, новый домашний любимец или появление хорошего и верного друга.

Дева

Основная тема дня – отношения. Вам нужно решить дальнейшую судьбу отношений с вашей второй половинкой, и не бояться выйти из отношений, если они уже вас не радуют.

Весы

Завтра на первый план выйдут ваши финансовые вопросы. Вы захотите больше заработать и будете всяческими способами искать дополнительный заработок.

Скорпион

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, у которых в зеркальную дату 05.05.2020 наступит белая полосаВаша настойчивость и усердие уже совсем скоро принесет свои плоды. Однако астрологи советуют рационально использовать свои силы и время.

Стрелец

Завтра Стрельцы будут заниматься планированием будущего. Общение с друзьями вернет вас к реальности и пониманию того, на что вы тратите свое время.

Козерог

Козерогам захочется уединения. Карантин изрядно забирает у вас энергию, поэтому у вас будет потребность выехать за город, поближе к природе. Воспользуйтесь этим шансом по возможности.

Водолей

Перезагружайтесь от работы с помощью музыки, медитации или йоги. Восстанавливайте утраченные силы, чтобы чувствовать себя счастливыми и полными сил.

Рыбы

Завтра для Рыб возможно восстановление отношений. Вероятно, в вашу жизнь захочет кто-то вернуться из прежних пассий.