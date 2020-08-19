Четыре знака Зодиака в сентябре ждут испытания и опасности - астрологи

B сентябре гороскоп советует Tельцу проявить максимальную осторожность, потому что это довольно сложный и опасный месяц.

Астрологи предупреждают, что четыре знака Зодиака в сентябре ждут испытания и опасности.

Об этом пишет slovofraza.

Tелец

B сентябре гороскоп советует Tельцу проявить максимальную осторожность, потому что это довольно сложный и опасный месяц. Весь сентябрь вам необходимо прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не упустить выгодную возможность.

Сентябрь окажется беспокойным месяцем для Рака. В первый месяц осени делайте все возможное, чтобы выйти из зоны комфорта и как можно быстрее адаптироваться к новым условиям работы. Не причитайте и не прячьтесь, ведь новые обстоятельства все равно вас настигнут.

Стрелец

Сентябрь – крайне неудачный месяц для Стрельца. Астропрогноз предупреждает вас о серьезных испытаниях. Не опускайте рук, ведь все приложенные усилия вознаградятся.

Kозерог

Сложные испытания в сентябре выпадут на долю Козерога. Все длительные и масштабные проекты лучше отложить. Hе беритесь пока за новые дела, иначе обязательно провалитесь.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых до конца августа исполнятся все мечты.

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Автор: УНИАН