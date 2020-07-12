Гороскоп на 12 июля: что ждет сегодня Тельцов, Козерогов, Рыб и другие знаки Зодиака

Астрологи рекомендуют провести вечер в кругу семьи, не рисковать и не принимать сегодня необдуманных решений.

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 12 июля 2020 года.

Сьогодні день будет хорошим и наполненным различными событиями, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различные мероприятия, пишет slovofraza.

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Овен

Вас ждет сьогодні спокойный и размеренный день. Сможете легко завершить начатые дела и приступить к реализации новых. Смело отправляйтесь на шопинг и порадуйте себя чем-то приятным.

Телец

Вы сьогодні будете непоколебимы перед любыми неурядицами – вам все по плечу. Поэтому планируйте на сьогодні как можно больше различных дел, даже самых сложных. Ваша настойчивость будет вам помогать добиваться успехов. Смело заключайте долгосрочные соглашения и важные договоры.

Близнецы

12 июля вы будете уязвимы и можете поддаться негативному влиянию, поэтому будьте осторожными. Особенно с новыми знакомствами. Избегайте конфликтов, ссор и выяснения отношений.

Рак

Будьте сьогодні смелее и ответственнее – тогда сможете добиться желаемого. Старайтесь быть веселее и позитивнее, чтобы завести новые знакомства и выгодные контакты. Вечер уделите любимому человеку.

Лев

Этот день пройдет в хорошем расположении духа, поэтому все, за что вы будете браться, будете делать с удовольствием. В любой ситуации можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Дева

12 июля лучшее, что вы можете сделать, – это уйти с головой в дела. Старайтесь запланировать различные переговоры, встречи, совещания или собеседования. В рабочей сфере у вас будет получаться все хорошо. Ваша ранимость сьогодні может вывести вас на эмоции, поэтому лучше отложите романтическое свидание на другой день.

Весы

Сьогодні лучше не браться за новые договоры и контракты, не планировать ничего серьезного. Лучше займитесь рутинными делами, которые вы выполняете уже на автомате. Общайтесь только с положительными людьми и получайте только положительные эмоции.

Скорпион

Сьогодні вы можете получить шанс улучшить свою жизнь. В чем именно он будет проявляться, сказать сложно, поэтому лучше будьте в полной боевой готовности, чтобы не проворонить его. Вечер проведите в приятной обстановке с любимым человеком.

Стрелец

Никаких важных встреч на сьогодні лучше не планировать – займитесь тем, что вам нравится. Избегайте выяснения отношений, ссор и конфликтов. Вечер лучше проведите в приятной компании.

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Козерог

12 июля вам точно не получится докопаться до истины и реально оценить все риски ситуации. Поэтому лучше избегать подобных ситуаций. Если поступят новые предложения по работе – постарайтесь взять немного времени на то, чтобы все обдумать и проверить информацию.

Водолей

Хороший день для завершения уже начатых дел. А когда все закончите – можете смело браться за реализацию новых идей. Смело занимайтесь самообучением и повышением профессиональных навыков – все будет даваться вам сегодня легко. Не бойтесь просить о помощи у компетентных и знающих людей.

Рыбы

12 июля вас ждет очень душевный день, когда вы будете копаться в себе, восстанавливать связь с окружающими и с собой. Полюбите себя, уделите внимание тому, что делает вас счастливыми и доставляет удовольствие. Общайтесь с людьми, которые вам приятны и заряжают вас позитивными эмоциями.

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