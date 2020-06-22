Гороскоп на понедельник, 22 июня: что ждет сегодня Овнов, Дев и другие знаки зодиака
Астрологи дали прогноз на понедельник, 22 июня 2020 года - сегодня ожидается интересный и активный день.
Об этом сообщает SlovoFraza.
Сегодня можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.
Овен
22 июня вы будете чувствовать себя отлично как в физическом, так и психологическом плане. Поэтому смело можете браться даже за самые сложные дела – и вы обязательно добьетесь успеха.
Телец
Вам сегодня будет все под силу. Планируйте свой день с учетом своих возможностей – и вперед к завоеванию вершин. Положительный настрой и хорошее настроение помогут справиться с любыми делами.
Близнецы
Сегодняшний день идеальный для новых знакомств, приятных встреч и общения. Кроме того, у вас будет достаточно сил на то, чтобы завершить все начатые дела и приступить к новым. Позаботьтесь о своем здоровье.
Рак
22 июня вам запрещено конфликтовать и вступать в какие-либо перепалки и выяснения отношений. Важно контролировать свои эмоции, слова и действия, чтобы не испортить отношения с окружающими. Проводите больше времени на свежем воздухе.
Лев
Сегодня противопоказано выяснять отношения и ругаться, поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции и слова. Если вам нужно вдохновение, то вы его быстро найдете – главное, не сидеть сложа руки, а отправиться на прогулку по городу или на природу.
Дева
Будьте сегодня предельно осторожными с новыми знакомыми и не откровенничайте с чужими людьми. Если нужно поговорить – обратитесь к своим родственникам или друзьям. Вечер проведите в приятной компании.
Весы
22 июня все, что вы говорите и делаете, следует держать под контролем. Иначе выяснения отношений и конфликта вам не избежать. Постарайтесь найти то дело, которое вас вдохновляет и увлекает.
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Скорпион
Сегодня не стоит совершать никаких крупных покупок и проводить финансовые операции. Перенесите это на другой день. А вот общение, веселье и отдых вам сегодня необходимы. Вечер проведите в приятно компании.
Стрелец
Хороший день, чтобы заняться планированием и реализацией задуманных проектов. Физические нагрузки и различные упражнения помогут добиться не только хорошего самочувствия, но и привести тело в тонус.
Козерог
22 июня вы будете упертыми, конфликтными и необщительными. Поэтому, необходимо будет контролировать эмоции и искать позитив в том, что вас окружает. Главное – не провоцируйте никого на конфликт – вы из него выйдете проигравшим.
Водолей
Спокойный размеренный день порадует вас и даст возможность расслабиться. Проявите заботу о близких – это порадует не только их, а и вас. Деньгами не сорите – будьте бережливее.
Рыбы
Не стоит сегодня навязывать свое мнение окружающим – из этого ничего не получиться, кроме раздражения. Новые предложения по работе, которые сегодня вам поступят, нужно тщательно обдумать.
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