Эксперт советует Скорпионам, несмотря на карантин из-за COVID-19, продвигать себя в обществе и искать новые знакомства.

Астролог Влад Росс назвал главного счастливчика следующего месяца по знаку Зодиака. По его словам, самая благоприятная ситуация сложится для Скорпиона.

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Представителей этого знака ждет несказанная удача в личной жизни и в партнерских взаимоотношениях, отмечает астролог. Об этом он заявил в комментарии "Главреду".

Эксперт советует Скорпионам, несмотря на карантин из-за COVID-19, продвигать себя в обществе, искать новые знакомства, устраивать светские рауты.

"…Деньги в этом месяце могут внезапно посыпаться Скорпиону на голову из совершенно неожиданных источников. Особенно подобных приятных денежных сюрпризов следует ожидать от новых взаимосвязей и нового партнерства…", – говорит Росс.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, в чьей жизни в ноябре наступит белая полоса.

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Автор: УНИАН