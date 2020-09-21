Для Овнов в эти семь дней открыты все двери. Можно выбирать любой путь развития отношений.

Известный астролог Василиса Володина назвала главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Для Овнов в эти семь дней открыты все двери. Можно выбирать любой путь развития отношений, а также любой путь достижения целей на работе и в бизнесе. Главное - никого не обманывать и не выводить из себя. Также очень важно действовать самостоятельно, опасаясь токсичных людей. Чтобы защититься от манипуляторов, потребуется укрепить свою энергетику. В целом это будет очень позитивная неделя, на которой Овнам удастся поставить перед собой новые цели и понять, в каком направлении стоит дальше двигаться.

Весы

Эта неделя будет достаточно удачной для представителей данного Знака Зодиака. Единственная проблема, которая может возникнуть, — это обострение негатива со стороны токсичных людей и энергетических вампиров.

В работе и других сферах лучше не опираться на советы окружающих. Люди могут намеренно пустить Весов по ложному пути. Весам смело можно заниматься изменением внешности, покупкой новой одежды. Астролог советует сделать уборку в доме, выбросить ненужный хлам. Пока в доме есть что-то ненужное и лишнее, новое появляться не начнет. Старые вещи привлекают бедность и болезни, так что не нужно их копить.

Стрелец

Стрельцы входят в список самых активных и энергичных Знаков Зодиака. Чтобы поддерживать этот статус, им необходимо соблюдать режим, высыпаться и вовремя отдыхать.

На этой неделе Стрельцам можно быть самими собой. Не стоит обманывать себя или окружающих для того, чтобы понравиться им. Нужно быть честными и открытыми. В противном случае люди будут неискренними в ответ. Эти семь дней прекрасно подходят для вложения средств в образование, в создание нового бизнеса. В любви тоже предстоит удачный период.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН