Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.
Об этом пишет slovofraza.
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Неделя для Близнецов будет весьма продуктивной. Вы будете очень активны и успешно завершите все проекты. Начало недели – идеальное время, чтобы позаботиться о своем теле. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.
Скорпион
Звезды советуют Скорпионам заняться саморазвитием. Возьмите уроки иностранного языка или танцев. В ходе этих занятий вы сможете познакомиться со многими интересными людьми, благодаря которым сможете впоследствии многого добиться.
Водолей
Любые задания этой недели вам будут даваться очень легко. К тому же на работе не стесняйтесь просить советов у коллег и своего руководителя – это поможет вам достичь новых высот. Одинокие представители знака в этот период имеют все шансы завязать интересные знакомства. Тех, кто находится в отношениях, ждут приятные сюрпризы от партнера.
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