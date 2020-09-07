Неделя для Близнецов будет весьма продуктивной. Вы будете очень активны и успешно завершите все проекты.

Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Неделя для Близнецов будет весьма продуктивной. Вы будете очень активны и успешно завершите все проекты. Начало недели – идеальное время, чтобы позаботиться о своем теле. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам заняться саморазвитием. Возьмите уроки иностранного языка или танцев. В ходе этих занятий вы сможете познакомиться со многими интересными людьми, благодаря которым сможете впоследствии многого добиться.

Водолей

Любые задания этой недели вам будут даваться очень легко. К тому же на работе не стесняйтесь просить советов у коллег и своего руководителя – это поможет вам достичь новых высот. Одинокие представители знака в этот период имеют все шансы завязать интересные знакомства. Тех, кто находится в отношениях, ждут приятные сюрпризы от партнера.

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Автор: УНИАН