Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.
Об этом пишет slovofraza.
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У Овнов переходный период с 31 по 1 число будет очень удачным. В эти два дня производительность их труда очень вырастет. Вы сможете разделаться с долгами и войти в осенний период с чистого листа.
Близнецы
Три дня недели можно считать днями силы - 31 августа, 4 и 5 сентября. В это время людям данного Знака будет везти больше всего. Будьте оптимистами - и успех обязательно настигнет вас на профессиональном поприще.
Весы
Самое удачное и яркое время этой недели - 31 августа и 1 сентября. Эти два дня можно смело назвать днями силы. Их можно использовать для начала новых проектов на работе и в бизнесе. Верьте в себя.
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