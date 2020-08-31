У Овнов переходный период с 31 по 1 число будет очень удачным.

Известный астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

У Овнов переходный период с 31 по 1 число будет очень удачным. В эти два дня производительность их труда очень вырастет. Вы сможете разделаться с долгами и войти в осенний период с чистого листа.

Близнецы

Три дня недели можно считать днями силы - 31 августа, 4 и 5 сентября. В это время людям данного Знака будет везти больше всего. Будьте оптимистами - и успех обязательно настигнет вас на профессиональном поприще.

Весы

Самое удачное и яркое время этой недели - 31 августа и 1 сентября. Эти два дня можно смело назвать днями силы. Их можно использовать для начала новых проектов на работе и в бизнесе. Верьте в себя.

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Автор: УНИАН