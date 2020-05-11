Астрологи составили гороскоп на неделю 11 - 17 мая: кого ожидает новый этап жизни, а кому не повезет

Для кого период с 11 по 17 мая 2020 станет особенно приятным и удачным, спрогнозировали астрологи.

Гороскоп на май 2020 года гласит о том, что последний месяц весны будет благоприятным и богатым на события. Возможны небольшие финансовые неурядицы, но астрологи рекомендуют не терять оптимизм, так как все проблемы в мае будут решаться быстро и легко.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 11 по 17 мая, и сообщили для кого этот период станет особенно приятным и удачным, пишет "РБК-Украина".

Овен

Начало недели стоит посвятить уборке в доме и выбросить все вещи, притягивающие негативную энергетику. 15 и 16 мая у Овнов произойдет знаменательное событие в личной жизни, возможны флирт, свидания и новое знакомство. Конец недели стоит посвятить общению с близкими людьми и романтике.

Телец

Первая половина недели станет королевским подарком для Тельцов, так как будут решаться все важные вопросы в сфере работы и финансов. На выходных могут вылезти старые конфликты, обиды или проблемы. Постарайтесь не обращать внимание на критику близких людей.

Близнецы

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В начале недели займитесь тем делом, которое приносит вам радость и удовлетворение. Составьте планы на будущее. В четверг и пятницу постарайтесь быть внимательнее в делах. На выходных займитесь решением собственных проблем.

Рак

Астрологи советуют в ближайшую неделю чередовать работу и отдых, а в целом неделя будет просто волшебной. Нужно разработать план, который поможет достигнуть баланса во всех сферах жизни и четко его придерживаться. Выходные посвятите родным и постарайтесь выбраться на природу.

Лев

Уделите на этой неделе время добрым делам, помогите другим людям. Звезды сулят мгновенное вознаграждение в усиленном размере. Дома постарайтесь создать благоприятную атмосферу и чаще улыбайтесь. На выходных проведите время за городом, чтобы восполнить энергию и силы от природы.

Дева

Удача улыбнется на этой неделе в делах сердечных. Все задуманное будет получаться без дополнительных сил и времени. А вот в делах сосредоточиться будет сложнее, но астрологи советуют Девам не паниковать, так как это нормальный естественный процесс. Постарайтесь не взваливать на себя больше, чем осилите.

Весы

Ближайшая неделя будет очень удачна в финансовом плане. Покупки и шоппинг стоит отложить до следующей недели. Ваши близкие, семья и родные люди требуют внимания, позаботьтесь о них. На выходных постарайтесь выспаться и поменьше нервничать.

Скорпион

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Эта неделя станет переломным моментом в жизни Скорпионов. В ближайшие семь дней нужно сделать важные шаги в делах, а особенно в любви. Проанализируйте свои ошибки из прошлого и постарайтесь все исправить. На выходных займитесь домашними хлопотами.

Козерог

Ваше обаяние и харизма на этой неделе будут на высоте и, если у вас запланировано очаровать объект симпатии – самое время. Вторая половина недели будет очень насыщенная и позитивная. После 14 мая можно начинать новые проекты и заканчивать старые. Важные дела не откладывайте на потом.

Водолей

Будьте осторожны, так как вокруг вас активизировались энергетические вампиры. Проведите побольше времени на свежем воздухе и поменьше контактируйте с незнакомыми и малознакомыми людьми. Везение звезды сулят в сфере творчества и личной жизни. Займитесь спортом.

Рыбы

Неделя будет удачной, но возможна стычка с недоброжелателями в рабочей среде. В ближайшие дни может произойти что-то необычное. Направьте ваш фокус на актуальные задачи, не отвлекайтесь на мелочи. Составьте запасной план на случай, если что-то пойдет не так. На выходных вам понадобится покой и тишина.