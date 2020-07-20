Удача будет ходить за ними по пятам: астролог назвала главных счастливчиков недели

У Скорпионов начинается время большой удачи. С понедельника по четверг звезды помогут этим людям преуспеть в делах и работе.

Известный астролог Василиса Володина назвала главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Лев

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, у которых вскоре в жизни наступит белая полосаУ Львов начинается очень активное время, в которое может происходить довольно много различных вещей. Также полезно пообщаться с позитивно настроенными людьми. В любовных делах Львам очень повезет, потому что звезды и планеты существенно повысят их обаяние и харизму. Можно смело начинать новые отношения, восстанавливать уже имеющиеся. Это идеальные семь дней для отпуска или смены работы, смены обстановки. Можно заниматься спортом и просто проявлять физическую активность.

Скорпион

У Скорпионов начинается время большой удачи. С понедельника по четверг звезды помогут этим людям преуспеть в делах и работе. Нужно действовать без промедления и отдавать всех себя работе и делам. Начиная с пятницы, стоит заняться восстановлением биополя. На выходных полезно сменить обстановку. Эта неделя прекрасно подходит для личных поездок, командировок. Нужно постоянно быть в движении, совершать любовные подвиги, защищать слабых. Во многих новых делах потребуется уверенность и решительность. Любые сомнения могут стать причиной неудач. В бизнесе и на работе стоит избегать применения грубой силы. Нужно решать проблемы компромиссами.

На этой неделе звезды и планеты созидательны, поэтому люди этого Знака будут иметь достаточно хорошее настроение, высокую продуктивность и повышенный уровень удачи. Козерогам не стоит забывать о том, что мысль материальна. Можно смело мечтать, думать о будущем и строить планы. С высокой вероятностью они вскоре станут явью. В целом неделя очень благоприятна, но начнется она не с самой позитивной ноты. В понедельник Козероги могут стать раздражительными, так что лучше остерегаться общения с людьми, которые заставляют их много думать о негативе. В эти семь дней не стоит менять систему ценностей и основные планы. Нужно следовать расписанию.

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