Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет

Среди счастливчиков недели — три знака Зодиака.

Прогноз Павла Глобы на ближайшие 7 дней поможет найти силы для движения вперед и обретения удачи.

Избегайте скептицизма и уныния на этой неделе, с 27 апреля по 3 мая, говорится в прогнозе SlovoFraza.

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Близнецы

Принимая решения на холодную голову, Близнецы обеспечат себя удачей. Надеяться на помощь окружающих не стоит. В конце недели, когда на календаре будет уже май, а не апрель, Близнецов ожидают благоприятные дни. В целом неделя будет насыщена информацией, которая поможет открыть глаза на происходящее и заглянуть в будущее.

Лев

Это идеальное время для романтики, встреч и флирта, а также проведения времени со своей второй половинкой. Звезды и планеты посодействуют Львам в поисках счастья, потому что их энергетика будет созидательной. Что касается дел, финансовой сферы и работы, то и тут Львов ждет успех. У них будет очень много сил и энергии на преодоление самых разных неурядиц.

Водолей

У Водолеев на этой неделе ожидается рост удачи во всех сферах жизни. Это значит, что можно будет преуспеть как в делах и финансах, так и в любви. Семейным Водолеям и тем, кто уже состоит в отношениях, желательно проводить больше времени в кругу близких людей. В финансовой сфере и в работе стоит занять позицию наблюдателя.

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Рак

В самом начале недели звезды и планеты будут в сильном диссонансе, поэтому Ракам придется встретиться с вспышками ревности. Этим людям может показаться, что их близкие и вторая половинка охладели и больше не любят их. Они должны побороть мнительность. Не стоит бороться за место под солнцем в финансовой сфере слишком яростно. Можно спровоцировать большой конфликт, из-за которого придется искать новую работу или очень долго восстанавливать доверие коллег.

Дева

В самом начале недели на Дев может напасть грусть и небольшое отчаяние. Также в борьбе с негативом поможет присутствие рядом с оптимистичными людьми. Нежелательно встревать в конфликтные ситуации, так как это может плохо сказаться на удаче и настроении.