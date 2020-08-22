Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака разбогатеют на следующей неделе

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 для всех знаков зодиака.

Финансовый гороскоп — лучший помощник в денежных и рабочих делах. Советы астрологов помогут вам узнать, как укрепить энергетику, привлечь деньги и удачу в свою жизнь в конце августа, пишет slovofraza.

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Овен

В понедельник и вторник звезды лишат Овнов удачи. Компенсировать это помогут семь лучших талисманов на удачу и деньги. Начиная со среды можно ждать озарений, творческих прорывов на работе. Также конец лета будет идеально подходить и для смены работы. Эксперты отмечают, что Овнам в осенний период лучше входить без долгов, поэтому если есть возможность, лучше потратить деньги не на безделушки, а на освобождение от лишнего груза и проблем. Это повысит удачу и продуктивность в будущем.

Телец

Представителям данного Знака придется столкнуться с энергетическим спадом во второй половине недели. Для того, чтобы избежать последствий этой проблемы, эксперты рекомендуют пользоваться специальными практиками и медитациями на открытие чакр. Это будет полезным для всех, кто устал и чувствует утрату сил и энергии. Также это поможет быстрее принимать финансовые и рабочие решения, лучше ориентироваться в делах, разбираться в людях. Особенно важно следить за своей энергией будет тем Тельцам, которые занимаются не своим любимым делом.

Близнецы

Это будет яркое и благоприятное время, когда любые новые начинания могут стать успешными. Это прекрасное время для шопинга, покупок любой величины и значения. Астрологи советуют Близнецам следовать за своими интуицией и опытом, не слушая советов окружающих. Также стоит остерегаться токсичных людей. С 27 августа враги и недоброжелатели могут активизироваться, поэтому лучше помнить о том, как распознавать людей с плохой энергетикой. Больше всего на работе и в бизнесе повезет тем, кто мало контактирует с людьми.

Рак

Деньги любят стабильность, особенно сейчас. Ракам стоит заниматься привычными делами, умеренно тратить деньги и не давать никому пустых обещаний. Привлечь больше денег в свою жизнь им поможет сила мысли. Нужно позволить себе немного помечтать. Энергия звезд и планет будет максимально созидательной с 28 по 30 число, поэтому в эти дни лучше потратить часть денег на себя любимых. Возможно, что во второй половине недели кому-то из близких потребуется финансовая поддержка. Лучшее оказать ее как можно скорее, чтобы проблемы не перешли и на Раков.

Лев

Львам стоит следовать семи главным законам Вселенной, потому что такая модель поведения будет наиболее благоприятной для заработка и привлечения денежной удачи. Не нужно поступать эгоистично. Астрологи советуют помогать советом коллегам, партнерам и друзьям, давать умеренное количество денег в долг. В конце августа полезно тратить деньги на подарки и сюрпризы близким. Им это точно очень понравится. Можно потратить немного денег и на себя — на отдых, изменение внешности или обновление гардероба.

Дева

На этой неделе полезно будет тратить деньги на ремонт и восстановление или починку каких-то вещей. Если придется много ездить на автомобиле, лучше потратиться на его техническое обслуживание. Можно затеять небольшой косметический ремонт дома. Девы относятся к самым злопамятным Знакам Зодиака, но на этой неделе астрологи настоятельно не советуют мстить окружающим и копить в себе злобу. Это может очень негативно сказаться на рабочем процессе, на финансовой удаче в целом. Доброта и умение прощать — лучшее качество для амбициозных Дев.

Весы

У Весов начинается период, когда необходимо немного больше времени посвящать не работе, а дому. Есть вероятность того, что дела будут забирать очень много энергии, но не давать никакого плюса на выходе. Три ежедневных упражнения для повышения настроения помогут пережить трудную рабочую неделю. Астрологи советуют Весам тратить деньги на себя, устраивая небольшие праздники, встречи с друзьями. Можно смело тратиться на романтические свидания, обновление гардероба, новую прическу и так далее. Не нужно экономить на своем счастье.

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Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда в голову могут приходить разные неприятные мысли, сомнения и страхи по поводу работу и денег. Чтобы они исчезли, можно воспользоваться одним из трех способов энергетической чистки. На работе полезно будет окружать себя приятными людьми. Если удастся победить хандру, то доходы возрастут. Это самое лучшее время для командировок и смены обстановки. Всем, кто находится в поисках работы, улыбнется удача. Есть возможность найти очень хорошее место с приятным коллективом и стабильным доходом.

Стрелец

У Стрельцов возможны некоторые проблемы на работе и в бизнесе с 25 по 27 августа. Заговоры от неприятностей помогут обойти их стороной. В остальном неделя будет довольно благоприятной. В самом ее начале возможно появление новых идей, повышение интеллектуальной производительности. У Стрельцов будет много сил и энергии, которые можно направить в нужное им русло. Самое главное сейчас — не сидеть без дела, иначе большой прибыли не видать.

Козерог

У каждого Знака Зодиака есть свои определенные достоинства. Козерогам на этой неделе необходимо раскрыть свои сильные стороны и показать миру, на что они способны. Ни в коем случае нельзя сидеть без дела. Нужно действовать, стремиться к покорению новых вершин. Очень важными будут новые деловые знакомства. Деньги любят активных Козерогов, так что необходимо бороться с хандрой и неуверенностью. Это время, когда можно заработать намного больше, чем кажется.

Водолей

Чтобы не жаловаться на недостаток удачи в финансовой сфере, Водолеям стоит обратить внимание на десять признаков везучего человека. Нужно помнить, что всегда есть чему поучиться у окружающих. Стремление к постоянному обучению и получению новых навыков поможет Водолеям стать лучшей версией себя, получить максимум финансовой удачи. На этой неделе можно покупать электронику, дорогостоящие подарки близким и второй половинке.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют научиться управлять своей энергией, чтобы это не было под силу никому другому. Пять полезных советов помогут этого добиться. Это спасет Рыб от токсичных людей и манипуляторов, которые снижают продуктивность и мешают зарабатывать деньги. Важно верить в себя и делать всё необходимое для достижения успеха. На этой неделе нельзя тратить деньги без причины, совершать эмоциональные покупки, давать взаймы. Можно потратить деньги на обновление домашней обстановки — полезно покупать растения, мебель, бытовую технику.

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Автор: УНИАН