На предстоящей неделе появляется возможность обрести контроль, восстановить то, что было утрачено или начать все заново.

14 ноября Марс выходит из ретроградной фазы и с 15 ноября начинается его прямолинейное движение в знаке Овна. Многие чувствуют огромный прилив силы и энергии, становятся активными, выносливыми, смелыми. Держится оппозиция Марса и Венеры, поэтому не следует воспринимать взаимоотношения как данность или отрицать чужие ценности как недостойные внимания.

Появляется возможность обрести контроль, восстановить то, что было утрачено или начать все заново. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность, необходимый вам шанс вы сами можете создать и, в конце концов, ваши усилия приведут к успеху, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

В любых ситуациях будьте осторожны, держась в стороне от источников опасности. Эффективна самостоятельная работа и другие физические действия. Ваши планы и идеи вызовут сопротивление или будут отвергнуты партнерами, даже если они хорошо продуманы и обоснованы. Неприятности возникают из-за того, что энергия растрачивается попусту в спорах и бесполезных консультациях. Накопившиеся противоречия могут испортить взаимоотношения, а поспешные выводы приведут к негативным последствиям. Успех возможен, но потребуются огромные затраты материальных и физических ресурсов.

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Возможно начало новой деятельности, вы сможете проявить себя иначе в обществе, меняются ваши социальные направления. Новое знакомство в этот период может говорить или о возможности делового партнёрства, или о начале отношений, которые могут привести к браку, или о том, что в будущем вы станете друзьями. В это время может поступить предложение о сотрудничестве, совместной деятельности, заключаются договора и соглашения и т.п. Хороший период для презентаций и любых мероприятий, но тщательно просчитывайте вложения, не допускайте перерасхода бюджета.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон, поэтому не упускайте случай продемонстрировать преданность своему делу, отстаивайте свои принципы и вы обеспечите себе крепкий тыл. Достижение целей возможно в ситуациях соперничества или даже агрессии. Необходимо самостоятельно создавать различные ситуации, участвовать в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь. В любых делах вы сможете взять инициативу в свои руки, чтобы заявить о себе или же, завоевать расположение давно желанного партнера.

РАК

Документация и отчеты не приходят в срок, приходится многое самостоятельно изучать, получать знания и навыки. Повышенная впечатлительность мешает двигаться к поставленным целям. Конфликты с окружающими происходят из-за необдуманности поступков, капризам, а это будет способствовать трениям и проблемам на работе и в бизнесе. В этот период вы склонны к переоценке своих жизненных сил, преувеличениям, из-за чего возможны травмы, ошибочная концентрация всех сил не там, где это действительно сейчас нужно. Желание перемен во взаимоотношениях может привести к необдуманным поступкам.

ЛЕВ

Доверьтесь интуиции, обращайте внимание на сновидения – и вы обретете духовное или творческое вдохновение, которое поможет вам в решении важных для вас вопросов. Возможно, перед вами откроются запертые прежде двери, и вы сможете реализовать свои амбиции. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Этот период вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в романтических отношениях. Хорошее время для помолвки, бракосочетания, для выражения своих чувств и привязанностей.

ДЕВА

Вы способны разобраться в этот период в любом вопросе, становитесь очень проницательными, без слов понимаете происходящее вокруг. В это время вы можете соприкоснуться с необычными явлениями, людьми, владеющими тайными знаниями. Финансовая сфера требует вашего внимания, совместные доходы станут предметом ваших планов и разговоров. Вопросы наследства, налоги или страхование, анализ рынка, спроса и предложения, получение или выплата долгов, занимают у вас много времени. Хороший период для поиска информации по исследовательскому проекту или расследованию.

ВЕСЫ

Вы почувствуете себя увереннее, ваши усилия не пропадут даром. В свою очередь, эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Подходящее время для того, чтобы заняться вашими взаимоотношениями, в этот период, вы сможете правильно оценить партнера и его к вам отношение. Будьте готовы к неприятным сюрпризам. Появляется удобная возможность, необходимый вам шанс, чтобы решить важные для вас вопросы. Возможны служебные романы, повышение социальной востребованности. Устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы.

СКОРПИОН

Вы получите совет или информацию, касающуюся партнерства, совместных проектов, переговоров по контрактам и юридическим вопросам. Почувствуете огромный прилив сил и энергии, появляется желание и возможности побеждать, внушать, доминировать, «взять все в свои руки», стать авторитетом. Увеличивается количество коллективных мероприятий, масштабных проектов, общественных движений, в которых вы занимаете ключевую позицию. Появляется возможность заняться укреплением любовных отношений, доставить себе как можно больше радости и удовольствия.

СТРЕЛЕЦ

Общественная деятельность будет приносить удовольствие. Помощь и поддержка приходят сами собой. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс, не поддавайтесь лени. Вы легко сможете решить финансовые проблемы, воспользуйтесь этим периодом для участия в коллективных проектах, финансовых делах, смело вкладывайте ресурсы. Вам открываются новые перспективы, отдыхать в этот период некогда – обучайтесь, повышайте уровень своей квалификации и качество вашей жизни значительно повысится.

КОЗЕРОГ

Многие вопросы проясняются, появляется возможность исправить ошибки и двинуться дальше. Вы будете ощущать растущую потребность в признании ваших талантов, способностей и самое главное — ваших усилий и достижений. В бытовом плане все решается, вы чувствуете надежность и уверенность в завтрашнем дне, но вы склоны взваливать на себя чрезмерно много и этим вы можете подорвать свое здоровье. Также, может присутствовать разочарование и уныние от того, что можно было бы сделать значительно больше, но сдерживающие внешние обстоятельства, не позволили этого.

ВОДОЛЕЙ

Родные и близкие страдают из вашей сухости на проявление живых эмоций. Чувство того, что вы к чему-то стремитесь, достигается на материальном уровне. Во многом обходите своих коллег, конкурентов, их недовольство и критика, могут быть проявлены в ваш адрес. Вы столкнетесь с завистью и колкостями, но главное, не отказывайтесь от своих целей. Упорная и планомерная работа, даст вам хороший материальный результат и успешные перспективы. Обстоятельства предоставят шанс приобрести новые знания и опыт, что в результате приведет к повышению производительности труда и успеху.

РЫБЫ

За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое удается. Появляются подходящие обстоятельства для реализации своих планов и решения важных задач. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы успешно заключаете сделки и договора. Идеи и информация, которые вы используете, повлечет за собой быстрый прогресс.

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Автор: Ольга Броскова