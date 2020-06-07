Астролог составила гороскоп на неделю 8-14 июня

В коридор затмений, 13 июня происходит соединение Марса и Нептуна, под влиянием которого, становятся активнее подсознательные чувства и желания, и нужен строгий контроль за своими мыслями и действиями.

В коридор затмений, 13 июня происходит соединение Марса и Нептуна, под влиянием которого, становятся активнее подсознательные чувства и желания, и нужен строгий контроль за своими мыслями и действиями, чтобы не пойти по пути иллюзий и фантазий.

Формируются обстоятельства, ситуации, события, требующие больших затрат энергий. Усиливается склонность к скрытым тайнам и действиям, но появляются возможности для развития духовных способностей, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Оpиeнтиpoвaны нa внутpeнний миp, чeм нa внeшний. Вам тpeбуeтcя бoльшe вpeмeни, чтoбы вce oбдумaть и усвоить инфopмaцию. Тратите много времени, анализируя все то, что чувствуете, возникает необходимость искать разные пути, чтобы найти подход к другим людям. Могут возникать сложности во взаимоотношениях с ближним окружением, с братьями и сестрами. Благодаря своей внутренней силе, вы способны не реагировать на провокации и спокойно воспринимать происходящее. Происходят изменения в вашем непосредственном окружении, по­радуетесь вы этим переменам или нет, зависит от ваших прошлых действий.

Неделя трансформации и преобразований в партнерстве. Вы заново даете оценку тем отношениям, в которых вы состоите, и тем вещам, которые какое-то время представляли для вас большую ценность. Появляется много хлопот в сфере финансов. Ссуды, кредиты, выплаты по депозитам, вопросы бизнеса, завязанного на общем капитале, приносят много волнений и хлопот. Хорошее время для начала практик, направленных на личностную трансформацию. Если вы планировали духовную работу — время пришло. Возможны события из разных сфер, которые дадут в результате серьезные и глубокие изменения.

Близнецы

Дела по работе решаются медленно, но не стоит переживать по поводу отсутствия прогресса. Пусть все идет своим чередом, не стоит форсировать события, не начинайте новых дел, но будьте внимательны к мелочам. Спокойно заканчивайте старые дела и смотрите в будущее с уверенностью. Опирайтесь на партнеров – в хорошей компании вы быстро придете к успеху. Состояние дел в денежном плане зависит от способности договариваться, искать компромисс, подстраиваться и выстраивать взаимоотношения. Друзья, романтические партнеры и супруги, бизнес партнеры и конкуренты, взаимоотношения с ними, приносят вам жизненные уроки.

Рак

Изменяется ваш привычный распорядок дня, могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными. возникнуть дело или занятие, требующее особого внимания к деталям, сосредоточенности. Увеличивается вероятность допустить ошибки в делах или взаимоотношениях, что может нанесли ущерб вашей финансовой сфере. Подходящее время оздоровительных мероприятий, занятий вопросами общего самочувствия, профилактики, курса массажа. Если имеются вредные привычки, при желании, вы легко от них избавитесь.

Лев

Возможно начало нового творческого проекта, наилучшим образом сможете проявить свою индивидуальность и получите оценку окружающих. Возможно, придется проводить много времени с детьми или будет много работы, связанной со школьниками и подростками. Возможно, это будет и какое-то дело или проблема, связанная с детьми, ее решение. Возможна неожиданная влюбленность, вдруг давний знакомый или знакомая может вызвать у вас романтические чувства. Это время, когда сбываются некоторые ваши давние мечты и надежды.

Дева

В течение что-то приближается к завершению. Неделя перемен, которые могут коснуться рабочего коллектива. Возможно, кто-то из ваших близких родственников поменяет статус и это событие, значительно, повлияет на всю семью. Вопросы семьи будут подняты в связи с изменением вашего социального статуса. Или вы решите избавиться от скучной работы в офисе, сменив ее на собственное дело или работу на дому. Пoйдeт нa пoльзу уeдинeниe, кoтopoe пoмoжeт пepeoцeнить личные жизнeнные opиeнтиpы, правильно откорректировать свои цели.

Весы

Читайте такжеИзвестный астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют уже этим летомАктивизирует вопросы образования, вы можете поменять направление, либо возобновить обучение, если по каким либо причинам вынуждены были приостановить обучающий процесс. Курсы повышения квалификации, взаимоотношения с иностранными партнерами, а также необходимость решить некоторые юридические вопросы, приносят дополнительные волнения. Возможно, вы выберете новое направление в карьере, иной способ заработка. В то же время, присутствует некоторая нерешительность, из-за этого сложно завоевать расположение своих руководителей и получить уважение и карьерный рост.

Скорпион

Ваши таланты и способности востребованы, что способствует улучшению финансового состояния в результате выгодного партнерства с теми людьми, которых знаете уже давно. Меняется уровень, способы или сфера заработка. А возможно, вы, наконец, купите ту самую заветную вещь, на которую так долго копили. Вопросы, которые поднимутся в течение недели, связаны с вопросами денег, возврата долгов, пересмотра личных ценностей или с определения системы ценностей, т.е. с того, что важно для вас, мотивируют и направляют ваши решения.

Стрелец

Могут возобновиться и сложиться взаимовыгодные взаимоотношения с давними партнерами. Этот период подходит для разрешения старых споров, события прошлого напоминают о себе. Возникает необходимость анализировать причинно-следственные связи в формировании текущих ситуаций. Возмож­ны изменения, связанные с юридически­ми вопросами, контрактами, связями с общественностью, доходами родных и си­туациями, в которых вы будете стремить­ся к сотрудничеству и предлагать его. Центр событий смещается от вас к другим людям, особенно это относится к вашим брачным или деловым партнерам.

Козерог

Ваше внимание может быть сосредоточенно на творчестве, вопросами, связанными с зарубежьем и иностранцами, активизируются вопросы трудовой дея­тельности. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определится. Появляется возможность справиться со скрытыми проблемами, позаботиться о незавершенных делах. Ваша работа может затрагивать юридические вопросы, переоформление договоров, либо их завершения. Реорганизация своего рабочего места — еще одна потенциальная сфера деятельности.

Водолей

Водолей – искатель истины, можете тратить много времени на бесплодные поиски, что приводит к разочарованиям. Иногда можете удивлять людей своими нереалистичными планами. Из-за чего можете испытывать трудность в том, чтобы поладить с другими людьми, особенно в рабочих ситуациях. Если вам удастся сконцентрироваться, правильно оценить свои перспективы, то сможете оригинальным способом выразить свою личность. Не теряйте возможности, чтобы проявить свои способности и получить поддержку своим идеям.

Рыбы

Активизируется все, что имеет отношение к карьере, репутации и вашему положению в обществе. Повышается вероятность поступить на новое место работы, получить нового начальника, перейти в другой отдел или возобновить давний проект. Изменения в профессиональной деятельности могут быть и не в лучшую сторону, если перед этим вами были допущены серьезные ошибки, и решался вопрос о вашей дальнейшей работе в коллективе. Для вас становится важным то, что другие люди думают о вас. Действуя в соответствии с оценками других людей, вы рискуете забыть о своих истинных желаниях.

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