Прежде, чем принять какое-либо решение, стоит несколько раз проверить, обдумать план действий, что-то откорректировать.

10 сентября, Марс, планета активности и инициативы, переходит в фазу ретроградного движения до 14 ноября. Процессы замедляются по всем сферам жизни, быстро реализовать планы не получается, возникают препятствия.

Прежде, чем принять какое-либо решение, стоит несколько раз проверить, обдумать план действий, что-то откорректировать. В период ретроградности лучше ничего нового не начинать, это подходящий период, чтобы что-то изменить в своей жизни, пересмотреть свои способы активности в достижении жизненных целей, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Также, в этот период появляются мужчины из прошлого – давние партнеры по личным или деловым взаимоотношениям.

13 сентября Юпитер заканчивает свое ретроградное движение, что принесет ослабление многих негативных факторов. Возможны изменения на государственном уровне, смена политического курса, перераспределение собственности, перенаправление финансовых потоков.

ОВЕН

Период сопровождается нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Для умственного труда данный период является сложным, творческая работа дается Вам с трудом. Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в официальные организации. В Вас просыпается дух противоречия, Вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Для романтических взаимоотношений, сентябрь благоприятный, способствует страстным и динамическим взаимоотношениям.

Возникают проблемы в деловых отношениях, общении, в личной и социальной сферах. При правильном подходе к ситуациям, неприятностей можно избежать, если учитывать интересы окружающих и прислушиваться к мнению партнеров. Привлечь внимание не сложно, главное – удержать, сохранить уважение со стороны других людей. Не реагируйте на провокации, проявляйте свои лучшие качества, двигайтесь, согласно продуманному плану не торопясь, и неделя окажется для вас насыщенной и интересной. Особую значимость приобретают общественные связи и деятельность, сотрудничество.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период для личных и деловых взаимоотношений. Происходит активизация связей с партнерами из прошлого, возможно, придется делать выбор. Любимый человек или потенциальный партнер стремится к душевному общению с вами. Вашей энергии и оптимизма хватит для того, чтобы укрепить ваши взаимоотношения чувством взаимодействия и гармонии. Благоприятный период для любовных дел, объяснений, планирования семьи. Личные и социальные интересы находятся в согласии, поэтому приходит взаимное вдохновение, усиливается удовольствие от совместной деятельности.

РАК

Сузьте свой круг общения до минимума, при заключении сделок всегда заручайтесь поддержкой специалистов, прежде чем подписать важные бумаги - внимательно все читайте. Ошибки, чаще, чем обычно, возникают при работе с документами или расчетах. Особенно это касается бухгалтерских отчетов. Снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас мешает в деловой жизни, при общении с начальством и официальными организациями.

ЛЕВ

В личных отношениях присутствует конкуренция, что может послужить причиной охлаждения друг к другу. Не реагируйте на провокации, любое препятствие, воспринимайте как ступень, которую нужно преодолеть. Чем меньше эмоциональных решений, тем больше благоприятных возможностей вы получаете. Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. При приложении определенных усилий вам удастся значительно гармонизировать данную сферу. В любовной сфере возможны неожиданные повороты событий, яркие переживания.

Благоприятное время для любых дел и для взаимоотношений, для творческой работы, гармонично проходят объяснения с любимым человеком. Однако, следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано как иначе. Остерегайтесь неразумных трат, т.к. это может отразиться негативно на состоянии ваших дел в дальнейшем. Насущные проблемы решаются только в партнерстве, а идеальное выполнения своих обязанностей, привлечет к вам внимание руководства. Возможно некоторое продвижение в карьере, хотя конкуренция достаточно высокая.

ВЕСЫ

Для вас наступает благоприятный период по многим сферам. Гармонии достигаете в личных и деловых взаимоотношениях, успешна творческая деятельность. Люди тянутся к вам, стремятся к душевному общению. Дети склонны прислушиваться к вам, подходящее время для устранения противоречий, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Способны любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон. Эти качества позволяют вам выделиться среди других людей и получить дополнительные благоприятные возможности.

СКОРПИОН

Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить деловые и семейные отношения. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Если правильно использовать возможности этого периода, сконцентрироваться на целях, их корректировке, то ваша сила воли, изобретательность и напор, дадут вам возможность многое изменить в жизни и удачно решить ключевые задачи. Воспользуйтесь этим временем для трансформации стиля и методов вашей работы, взаимоотношений с партнерами, замены всего устаревшего и ненужного.

СТРЕЛЕЦ

Это время новых романтических встреч, страстных и динамических взаимоотношений. Личные и деловые отношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, то сейчас обстоятельства складываются удачно, чтобы создать более приятную атмосферу. Больше выходите в свет, участвуйте в общественных мероприятиях. Занятия спортом, активный отдых, работа над совместными проектами, помогают улучшить существующие взаимоотношения. Не упускайте случая проявить творческие способности, сделать оригинальный подарок партнеру.

КОЗЕРОГ

Активизируются вопросы перераспределения собственности или доходов, работы много, финансовые вопросы решаются в выгодную для вас сторону, хотя нельзя сказать, что период легкий, зато продуктивный. Помешать вам могут импульсивные, резкие, агрессивные реакции на предложения партнеров и действия конкурентов. Осознанные, сильные духом Козероги могут использовать этот период для серьезных разговоров с партнерами, особенно в профессиональной сфере. Дискуссии могут быть очень конструктивны, если хватит интеллектуальных и психических сил не доводить процесс до конфликтов.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время взять наконец-то инициативу в свои руки, чтобы завоевать расположение давно желанного партнера. Вы будете находиться в центре внимания, и задавать тон. Сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед, используя собственный опыт. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения. Стремление к творческой реализации, поможет вам решить многие проблемы и задачи. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости доставит вам удовольствие.

РЫБЫ

Общественная деятельность утомляет, сложно найти поддержку, покровительство и понимание со стороны влиятельных особ. Социальные и политические разногласия могут вносить неприятности в любовную сферу. Появляются давние знакомые, с которыми вас в прошлом связывали романтические или деловые отношения. Может случиться необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами. Если Вам сложно сдерживать эмоции, не стоит затевать серьезных разговоров и выяснения отношений. Конструктивные преобразования можно произвести, если в обычных рабочих отношениях, партнеры вас не раздражают.

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Автор: Ольга Броскова