Астролог составила гороскоп на неделю 4 - 10 мая

Луна в Скорпионе оказывают сильное влияние на подсознание, усиливает подозрительность, по отношению к другим людям.

7 мая – полнолуние в 13:45 по киевскому времени в Скорпионе, во время этого полнолуния люди более всего подвержены влиянию знака Скорпион, который связан с очищением и трансформациями. Сильнее всего это полнолуние повлияет на Скорпионов и Тельцов, что способствует неустойчивому настроению, эмоциональным колебаниям. Луна в Скорпионе оказывают сильное влияние на подсознание, усиливает подозрительность, по отношению к другим людям. Причиной напряжения во взаимоотношениях может стать обострившийся собственнический инстинкт.

Во время этого полнолуния, у многих людей появляется склонность к риску, появляется смелость взглянуть в лицо собственным страхам и победить их. По возможности, не садитесь за руль в день полнолуния, т.к. оппозиция с Меркурием и нарастающий напряженный аспект с Марсом способствует увеличению ДТП. В этот день сложно сконцентрироваться на важных делах, поэтому необходимо воздержаться от принятия решений, подписания документов, обсуждения задач и планов, лучше свести общение к минимуму, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Читайте такжеКалендарь стрижек на май 2020: когда лучше стричься, чтобы волосы были красивымиИспользуйте текущие ситуации, какими бы сложными или легкими они ни были, чтобы продемонстрировать преданность своему делу или способность отстаивать свои принципы. Достижению целей помогут мужчинами или вы обретете новый опыт и перспективы, в ситуациях соперничества. Возрастает число общественных связей. Успех вероятен для тех, кто самостоятельно создает различные ситуации, участвует в разнообразной деятельности, расширять свой круг общения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы стремитесь.

Телец

Появляется возможность нового эмоционального опыта, склонность к новизне и обновлению чувств. Вам не сложно адаптироваться к любой ситуации, легко настроитесь на текущую обстановку, что даст вам новые перспективы. Но возможно придется сделать выбор, отказаться от бесперспективных проектов или взаимоотношений, внести коррективы в свои планы. Сильные чувства и непостоянство настроения возникают в день полнолуния 7 мая, поэтому в этот день лучше отказаться от умственной работы и принятия важных решений.

Близнецы

Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, сможете внести свой вклад в совместное предприятие. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Чувственная сторона жизни становится более заметной.

Рак

Больше чем обычно, подвержены сомнениям и страхам, но при этом, четко осознаете свои потребности и истинные желания. Если вы ищите ответ на вопрос: «А что же мне, действительно, нужно?», сейчас вы можете найти ответ. Подозрительность и скрытность не способствует благоприятным контактам с публикой. Общение с детьми, родственниками и даже любимым человеком способно вызвать непонятное раздражение. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков, соблюдайте диету, т.к. увеличивается вероятность отравления.

Лев

Перепады настроения и непостоянство чувств, что создает трудности в отношениях с начальством, противостояния с коллегами. Это может опосредствованно повредить вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, и вы избежите множества неприятностей, а также сохраните мир в семье. Будьте осторожны в расходах и тратах, во вложениях денежных средств. В отношениях с противоположным полом, в семейных взаимоотношениях, возможно возникновение определенных трудностей.

Дева

Читайте такжеЛунный календарь на май 2020: благоприятные и неблагоприятные дниБлагоприятное время для принятия разумных и существенных решений. В такой период следует браться за подготовку и проведение деловых контактов всех видов, а также торговых сделок и переговоров о совместной работе. Хорошее время для опубликования рекламных объявлений или рекламной кампании. Вы заметны, появляется возможность убеждать, внушать. В выражении своих идей и интересов проявите уверенность, и вы обнаружите интерес окружающих, а также желание сотрудничать с вами. Возможны небольшие поездки по поручению или делам.

Весы

Благоприятная обстановка для налаживания партнерских взаимоотношений, особенно в любовной сфере. Также, хорошее время для того, чтобы обрести популярность в рабочей среде. Хороший день для обращения к богатым и влиятельным людям. Возможно увеличение доходов, хотя и краткосрочное. Хороший день для косметического ремонта, оформления офиса. Чаще, чем обычно, происходит переход некоторых деловых отношений в романтическое русло. Спокойствие, уравновешенность, бодрость и ровные отношения с людьми, окажут благотворное влияние на состояние здоровья.

Скорпион

Ваш энергетический потенциал велик, как никогда. Главное - употребить его во благо, и желательно - по максимуму. Ведь излишки легко могут трансформироваться в раздражительность и мрачное настроение, которые захочется на ком-нибудь сорвать. Если вы давненько подумывали о том, чтобы многое в жизни изменить окончательно и бесповоротно, но все как-то смелости не хватало, сейчас для кардинальных перемен самое подходящее время. Для взаимоотношений сложный период, сейчас бесполезно кому-то что-то доказать, можно ещё сильнее обострить ситуацию.

Стрелец

Возможно достижение определенного успеха в профессиональной и финансовой сферах. Этот период характеризуется эмоциональной устойчивостью, что способствует серьезной работе и решению многих задач. Можно надеяться на хороший контакт с влиятельными людьми, представителями органов власти. Подходящий период, прежде всего, для гармонизации отношений с родителями, пожилыми родственниками. Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что часто даёт склонность преувеличивать свои возможности и силы.

Козерог

Снижается эмоциональный тонус, обостряется чувство ответственности, самодисциплины, внимание направлено на материальную сторону дела. Усиливается стремление поддержать свой престиж, сохранить безупречную репутацию. Для любой деятельности характерны деловитость и лаконичность, а новое и необычное, принимается с осторожностью. В делах могут возникать различные препятствия, прежде всего в форме ограничительных правил, но если все сделано в соответствии с нормативными документами и техническими условиями, то работа будет проходить очень конструктивно.

Водолей

Возникают неожиданные, но быстропроходящие трудности. Возможен финансовый спад, убытки, а получение прибыли, задерживается. Эмоциональная неустойчивость может вызвать конфликтную ситуацию в семье. Склонность к категоричности создает проблемы, которых можно было избежать. Увеличивается вероятность трудностей при пользовании оргтехникой, электроприборами, возможны поломки автомобиля. Для решения многих задач требуется активность, физическая деятельность, - но это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения.

Рыбы

Дела близких, а также домашние заботы, мешают выполнению служебных обязанностей. Состояние денежной сферы вызывает тревогу, беспокойство. Чрезмерные переживания могут отразиться на состоянии нервной системы и вызвать неприятные ощущения в области желудка, головные боли. Появляется склонность придавать преувеличенное значение неприятным ощущениям и симптомам. Период неблагоприятен для контактов с публикой, необходимо воздержаться от принятия важных решений, подписания документов, обсуждения задач и планов и свести общение к минимуму.