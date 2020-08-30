Полнолуние в Рыбах, которое наступит второго сентября, тяжелее всего переносят люди с тонкой душевной организацией, те, которые не умеют реально смотреть на вещи.

2 сентября полнолуние в Рыбах в 8:22 по киевскому времени. Полнолуние - это время перехода от накопления сил к активной их трате. Но не стоит доводить ситуации до крайностей, т.к. очень легко потерять над собой контроль. Избегайте хирургического вмешательства, будьте внимательны при приеме лекарств.

Полнолуние в Рыбах тяжелее всего переносят люди с тонкой душевной организацией, те, которые не умеют реально смотреть на вещи. Вообще, полнолуние в Рыбах ослабляет чувство реальности у многих. Люди стараются уйти в себя, добровольно изолироваться от общества и погрузиться в пессимизм.

Читайте такжеАстролог Марина Скади: В 2020-м году некоторые политики потеряют власть, хотя чувствуют себя уверенно в своих креслахВыполнение профессиональных обязанностей, деловая жизнь затрудняется домашними или личными проблемами. Вынужденная экономия обостряет семейные противоречия. Плохой период для политиков и общественных деятелей. Но те, кто способен владеть собой, здраво оценивать происходящие события, смогут прояснить вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени. Если сосредоточиться на своих целях, то можно получить удовлетворительные ответы на самые актуальные вопросы, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Возможно усиление головных болей, травмы от ударов или порезов. Наберитесь сил и терпения, неделя сложная. Чтобы не растрачивать свои ресурсы, не торопитесь, по возможности – отдохните. Сильное внутреннее перенапряжением приводит к упадку сил. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании колюще-режущими предметами, огнем, опасаться перевозбуждения и вспышек агрессивности, избегать драк, соблюдать осмотрительность. Занятия спортом помогают находиться в спокойном состоянии.

Телец

Хороший период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельным лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Появляется возможность оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Особенно удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Близнецы

Легко можете поймать на логической ошибке партнера или оппонента, благодаря чему можете получить определенные бонусы. Озвучивайте свои идеи, пожелания, не бойтесь делать конструктивные замечания, пересмотрите способ своей активности и, в результате, вы можете выйти на новый уровень по многим сферам. Вас могут провоцировать, но старайтесь не вступать в конфликты, меньше спорить, бережно распоряжайтесь своими ресурсами – физическими, психическими и материальными.

Рак

Это хороший период для любви, брака, для закрепления дружбы с противоположным полом для проведения праздников, вечеров, встреч. Появляется возможность укрепить семейные отношения, вы способны доставить много радости и удовольствия вашим родным и близким. Появляется более оптимистичный взгляд на вещи, возрастает Ваша обаятельность и физическая привлекательность, и Вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

Лев

Возрастает уверенность в себе, сила воли, способность реализации планов, умственная подвижность. Легче будут преодолеваться препятствия, поэтому в течение этой недели вы способны выполнить большой объем работы. Нужно собраться силами и выполнить все, что ранее откладывалось, ваши конструктивные действия позволят вам оказаться в центре внимания. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Финансовые дела в течение недели, благодаря обостренности чутья будут доведены до успешного завершения.

Дева

Повышается ваша творческая активность, которая помогает не только вам, но и окружающим разрабатывать новые идеи, внедрять существующие проекты правильно использовать свой талант, а также полученные знания в своей профессиональной деятельности. Хороший период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными, привлекаете к себе внимание. Настойчивость в выражении своих интересов помогает многого добиться.

Весы

Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Ваш возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Подходящее время для анализа своих привязанностей и чувств, вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение.

Скорпион

Вы можете обрести особые преимущества, благодаря дав¬ним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. Вам приходят новые идеи, вы устремляетесь в будущее, строите планы и находите поддержку единомышленников. Это хороший период для привлечения спонсоров. Большую роль играют друзья, у которых можно искать поддержки и понимания. Подходящее время продумывать новые проекты, заниматься делами, направленными в будущее. Стоит больше доверять интуитивному знанию, озарениям.

Стрелец

Возрастает поддержка коллег, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Смелость, решительность, личная активность и инициатива, помогут вам много добиться. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, что может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения.

Козерог

Для успешного решения деловых проблем и вашего продвижения, необходимы самодисциплина и подход к вопросам с холодной головой. Возможны контакты с интересными людьми, профессионалами своего дела. Посещайте конференции, выступайте, общайтесь и вы сможете завязать новые, в том числе и международные связи на основе научных или других интересов. Усиливается философское восприятие действительности, увеличивается ваша психическая сила, благодаря чему вы способны воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи.

Водолей

Неделя непредсказуема, так что не обижайтесь на тех, кто подводит вас, опаздывая, доставляет неудобства. Вы можете страдать из-за отсутствия гармонии в личных взаимоотношениях. Стоит больше доверять интуитивному знанию, озарениям. Возможны различные сюрпризы, в том числе и неприятные. Подходящее время для того, чтобы провести время с детьми и любимым человеком, заниматься творческими делами. Хороший период для покупки современной техники, для продумывания новых проектов.

Рыбы

Не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко допустить ошибку. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать отношения с ними вы сможете только на взаимовыгодных условиях. Все, намеченные на этот период развлечения, участие в светских мероприятиях, встречи и свидания, лучше отложить. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях.

Напомним, согласно прогнозу астролога, жизнь четырех знаков Зодиака в сентябре развернется на 180 градусов.

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Автор: Ольга Броскова